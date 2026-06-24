テキサス州の「ジェリー・ワールド」スタジアムで、リオネル・メッシは一夜にして2つの歴史的記録を塗り替えた。

アルゼンチンがオーストリアを2-0で下した一戦で、メッシはW杯通算17、18点目をマーク。ミロスラフ・クローゼの16点を抜き、W杯最多得点者となった。

9分にはPKを外したが、38分に鮮やかなゴールで先制し、さらに連係から2点目を奪った。

同日、キリアン・ムバッペもフランス対イラク戦で2得点を挙げ、通算16ゴールとし、メッシの記録に迫った。

また、ノルウェーがセネガルを3－2で下した試合では、アーリング・ハーランドが2得点をマークした。

関連記事：

記録の夜：メッシが時代に挑み…ロナウドやドイツのレジェンドたちを凌駕

ロナウドがトップ、そしてムバッペはユーロとW杯の偉大な先達の後継者だ。