2026年ワールドカップのグループステージ第2節は、大会の行方を左右する節目の日となった。この日、序盤の予想が覆され、本命と下馬評のチームが明暗を分けた。
リオネル・メッシ、クリスティアーノ・ロナウド、ラミン・ヤマル、アーリング・ハーランド、キリアン・エムバペといったスターが輝きを放つ一方、一部の代表チームはノックアウトステージへ勢いを強めた。一方で、伝統の強豪国は期待外れのスタートで厳しい問いに直面している。
2026年ワールドカップのグループステージ第2節は、大会の行方を左右する節目の日となった。この日、序盤の予想が覆され、本命と下馬評のチームが明暗を分けた。
リオネル・メッシ、クリスティアーノ・ロナウド、ラミン・ヤマル、アーリング・ハーランド、キリアン・エムバペといったスターが輝きを放つ一方、一部の代表チームはノックアウトステージへ勢いを強めた。一方で、伝統の強豪国は期待外れのスタートで厳しい問いに直面している。
テキサス州の「ジェリー・ワールド」スタジアムで、リオネル・メッシは一夜にして2つの歴史的記録を塗り替えた。
アルゼンチンがオーストリアに2-0で勝ったこの試合で、メッシはW杯通算17、18点目をマーク。ミロスラフ・クローゼの16点を抜き、W杯最多得点者となった。
9分にはPKを失敗したが、38分に鮮やかなゴールで先制し、さらに追加点も奪った。
同日、キリアン・エムバペもフランス対イラク戦で2得点を挙げ、通算16ゴールとし、早くもメッシの記録に迫った。
ノルウェーはセネガルを3－2で下し、ハーランドが2得点。クロアチアではモドリッチがパナマ戦で代表200試合出場を達成し、イングランドのベリンガムはガーナ戦で最年少50試合出場となった。
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ロナウドがトップ、 Mbappé はユーロとW杯の偉人の正当な後継者。
ウズベキスタン戦6分、クリスティアーノ・ロナウドが2026年W杯初得点。2006年から6大会連続得点の史上初快挙。
2点目を決め、ワールドカップ通算得点でエウゼビオを超え、代表通算145得点としてメッシに23点差をつけた。
ポルトガルは5-0で圧勝し、87分にはラファエル・レオンが5点目を決めた。この勝利で、第1節のコンゴ民主共和国戦1-1引き分けで起きた批判は収まった。
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イングランドは主要大会4大会連続でグループステージ第2戦を0-0の引き分けに終わった。2021年スコットランド、2022年アメリカ、2024年デンマークに続き、今回は世界65位のガーナと引き分けた。
シュート19本、ボール支配率79％ながら無得点。
87分にはオライリーのヘディングがクロスバーを叩き、こぼれ球をケインも決めきれなかった。
トーマス・トゥヘル監督は「多くのチャンスを作った。前向きでいることが大切だ」と話し、ジュード・ベリンガムは「ガーナは引き分けを狙い、実現した。相手の守備を崩せなかった」と語った。
勝ち点はガーナと並んでグループ12首位だが、スリーライオンズのサポーターには不安と過去の悪夢が拭えない。
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アラブ諸国は第2ラウンドで存在感を示した。
モハメド・サラーはバンクーバーでのニュージーランド戦（3-1）で1得点1アシストを記録し、エジプトに1934年以来92年ぶりのW杯初勝利をもたらした。
34歳のサラーはシュートとアシストで計10回のチャンスを作り、オプタによるとこれは今大会最多。
また、1966年以降でワールドカップ1試合で得点とアシストを記録した最年長アフリカ人選手にもなった。
代表通算68得点とし、監督ハサンの記録69ゴールに迫った。
エジプトは3戦目でイランと対戦し、グループ7の首位をキープ。史上初のグループステージ突破まであと一歩だ。
一方、モロッコは2分、イスマイル・サイバリの大会最速先制点でスコットランドを1-0で下し、勝ち点を重ねた。
サイバリは2018年のモハメド・サラーに続き、ワールドカップ初出場から2試合連続得点を挙げた2人目のアフリカ人選手となった。
一方、サウジアラビアはスペインに0-4で敗れたが、アルジェリアはヨルダンに2-1で勝ち、オーストリア戦へ望みをつないだ。
一方、イラクはフランスとノルウェーに連敗し、奇跡が必要となった。
アフリカ勢の現状は明快だ。歴史を刻むチームもいれば、生き残りを懸けるチームもいる。最終章の行方はまだ決まっていない。
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2026年ワールドカップでは、近年まれに見る得点王争いが展開されている。1954年以来初めて、大会最初の2試合で4ゴール以上を挙げた選手が3人いる。
メッシは5得点を挙げ、アルゼンチンの初戦2試合で全得点をマーク。アルジェリア戦でハットトリック、オーストリア戦で2得点を奪った。
その背後では4ゴールのムバッペとハーランドが追走。第3節ではフランス対ノルウェーが待っている。
その後にジョナサン・デイヴィッドとデニス・オンドヴァがそれぞれ3ゴールで続き、強豪チームのつまずきを虎視眈々と狙っている。
ロナウドは2得点ながら、ウズベキスタン戦で41歳138日の史上最年長2得点記録を樹立。
サイバリ（2得点）と同様に、ハリー・ケインもクロアチア戦で2得点を挙げた。ガーナ戦では決定機を逃したが、イングランド代表最多得点記録（ゲイリー・リネカー）まであと1点に迫っている。
新フォーマットでは決勝進出で最大8試合に出場できるため、1970年にゲルト・ミュラーがマークした10ゴールという56年間破られていない記録にも注目が集まる。
大会は折り返し前ながら、ゴールデンブーツ争いは注目の的だ。
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今回のワールドカップでは、初戦から無名のゴールキーパーが好セーブを連発し、注目を集めた。
第2節では、キュラソーのGKイルイ・ロムがエクアドル戦で15セーブを記録し、0-0の引き分けに導いた。延長戦なしで1試合15セーブは、1966年以降で最多だ。 オプタ社のデータでは1966年以降で最多タイ。
このセーブ数は、2014年W杯ラウンド16でベルギー戦のアメリカ代表ティム・ハワードがマークした大会記録に並んだ。延長戦を含めるとハワードのセーブ数は16に増えた（Mr. Chip統計）。