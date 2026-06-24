テキサス州の「ジェリー・ワールド」スタジアムで、リオネル・メッシは一夜にして2つの歴史的記録を塗り替えた。

アルゼンチンがオーストリアに2-0で勝ったこの試合で、メッシはW杯通算17、18点目をマーク。ミロスラフ・クローゼの16点を抜き、W杯最多得点者となった。

9分にはPKを失敗したが、38分に鮮やかなゴールで先制し、さらに追加点も奪った。

同日、キリアン・エムバペもフランス対イラク戦で2得点を挙げ、通算16ゴールとし、早くもメッシの記録に迫った。

ノルウェーはセネガルを3－2で下し、ハーランドが2得点。クロアチアではモドリッチがパナマ戦で代表200試合出場を達成し、イングランドのベリンガムはガーナ戦で最年少50試合出場となった。

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