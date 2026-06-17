8つのアラブ代表が2026年米国W杯に初同時出場。サッカー界最大の舞台で存在感を示した。
第1節では、欧州や南米の強豪との引き分け、初出場国や王者との敗北、そしてチュニジアの惨敗とサブリ・レムシ監督の解任、エルヴェ・レナール監督の就任という大会初の監督交代があった。
8つのアラブ代表が2026年米国W杯に初同時出場。サッカー界最大の舞台で存在感を示した。
第1節では、欧州や南米の強豪との引き分け、初出場国や王者との敗北、そしてチュニジアの惨敗とサブリ・レムシ監督の解任、エルヴェ・レナール監督の就任という大会初の監督交代があった。
2022年ワールドカップのダークホースで、アフリカ勢として初めて準決勝に進んだモロッコは、ニューヨークでのブラジル戦を1-1の引き分けとし、強豪としての地位を再確認した。
イスマイル・サイバリが先制点を奪ったが、ヴィニシウス・ジュニオールに同点とされた。この試合は、モロッコがカタールでの成功を再現しに来たのではなく、強豪にも臆しない世代がさらに先へ進もうとしていることを示した。
この結果、モロッコ代表の士気は大きく高まり、同グループを争う他のチームには大きなプレッシャーとなった。
エジプト代表はシアトルでのグループ7初戦でベルギーと1-1で引き分け、貴重な勝ち点1を得た。
19分、イマーム・アシュールの強烈なシュートで先制。しかし、ロメロ・ルカクの圧力を受けたモハメド・ハニのオウンゴールで同点に追われた。勝利は逃したが、世界トップ10の強豪から貴重な1ポイントを奪った。
守備の規律と素早い攻撃転化が光り、サラーらが見せた闘志は、イランやニュージーランドと同居するグループで“単なる出場”ではなく決勝トーナメント進出を争う力を示した。
サンタクララで行われた試合では、スイスが試合をほぼ完全に支配し、誰もがスイスの勝利を確信していた。しかしカタールは後半アディショナルタイム4分、ボウラール・ヒヤックのヘディングで同点に追いつき、1－1の引き分けに持ち込んだ。
前半はブリル・エンボウロのPKでスイスが先制し、試合を支配した。しかし94分、キャプテン・ブアラム・ホウキのヘディングがクロスに飛び込み、 この得点は後にDFミロ・モハイムのオウンゴールと判定されたが、カタール代表にワールドカップアウェー戦初となる勝ち点をもたらした。
この1点は、開催国として得た経験を生かし、精神的に成長したアジア王者カタールが、格上の欧州チームにも粘り強く戦えることを示した。
サウジアラビアは2022年のアルゼンチン戦のような番狂わせ寸前だった。マイアミでのウルグアイ戦でアブドゥル・イラフ・アル＝オマリのゴールで1–0と先行したが、マキシ・アラウホに同点とされ1–1で終了した。
「アル・アハダル」は堅陣で対抗し、GKモハメド・アル・オワイスが好守を連発。スペインやカーボベルデと同居するグループで、貴重な勝ち点1を得て突破の望みをつないだ。
史上初出場となったサンフランシスコでのオーストリア戦で、ヨルダンは1－3で敗れた。経験と実力の差を考えると順当な結果だ。
アリ・アルワーンの鮮やかなゴールで逆転の兆しが見えたが、守備のミスと決定機での混乱が勝ち点を遠ざけた。
攻撃では好機も作り、守備の課題を修正すればグループ10の残り2試合で十分に戦える。
40年ぶりのワールドカップ復帰を果たしたイラクは、フォックスボロで「エルリング・ハーランド」率いるノルウェーに1－4で敗れた。
世界屈指のストライカーを擁する欧州代表相手とはいえ、厳しい結果だった。それでも「ラフディンの黒豹」は1点を奪い、局面ではボールを保持しプレスもかけた。だが個人の能力とフィジカルの差でノルウェーが上回った。
この敗戦で夢が終わったわけではないが、イラク代表はフランスとセネガルとの残り2試合で結果を出す必要がある。戦術的な現実性と勇気が求められる挑戦だ。
アルジェリアは抽選で前回王者のアルゼンチンと同組になり、カンザスシティでの初戦で0-3と敗れた。これにより、アルジェリアは抽選の犠牲となった3番目のアラブ国となった。
リオネル・メッシはハットトリックを達成。アルジェリアも反撃を試みたが、両チームの成熟度と経験の差は明らかだった。
スコアは完敗だったが、アルジェリアは真の勝負がヨルダン、オーストリアとの直接対決にあると理解している。
チュニジア代表は、他のアラブ諸国とは対照的に最悪の展開を迎えた。グループ6のモンテレーで行われたスウェーデン戦で守備が崩れ、1-5で敗北。これは同国にとってワールドカップ史上最も痛ましい敗北の一つとなった。
欧州プレーオフを勝ち上がったスウェーデンは、チュニジアの脆弱な守備を突き、チュニジア出身のヤシン・アイヤリが2得点、イサク、ギョキレス、スヴァンベリがそれぞれ1得点を挙げた。 「カルタゴの鷲」は気力と組織力を欠き、予選での姿を見せることはできなかった。
さらに衝撃的だったのは、試合直後にチュニジアサッカー連盟がサブリ・レムシ監督を解任したことだ。後任にはフランス人のエルヴェ・レナール氏が就任し、日本とオランダ戦に向けてチームを立て直す。
第1ラウンドでは、2026年ワールドカップに出場するアラブ諸国の概況が示された。4チームが技術・戦術面で強豪と互角に戦い、3チームは格上相手に敗れた。チュニジアの惨敗は予想外だった。
共通点は、どの国も戦術的に勇敢に戦い、組織的なブロック守備で粘ったこと。エジプト、サウジアラビア、カタール、モロッコは、優勝候補から貴重な勝ち点を奪った。
一方、ヨルダン、イラク、アルジェリアは、強豪相手に“学習の代償”を払った。それでも第2節と第3節では、開幕戦より“手の届く範囲”の試合もあり、巻き返しの余地が残されている。
一方、チュニジアは誇りを懸けて試練に直面している。新監督には時間的余裕も失敗の余地もない。
第2節は、アラブサッカーの歴史を左右する分岐点となる。ここで残るのは「輝ける存在」か、それとも「一過性の存在」か。