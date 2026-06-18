ワールドカップ第1節が終了。サプライズが続出し、多くの選手が自国代表で輝いた。では、この舞台で特に目立った選手は？『Voetbalzone』が「第1節ベストイレブン」として紹介する。
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ワールドカップ第1節の注目チーム：メッシのハットトリック、カーボベルデの英雄ヴォジーニャ、勢いに乗る米国代表で得点を挙げたバログン
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キーパー：ヴォジーニャ（カーボベルデ）
まずはGKヴォジーニャを紹介しましょう。40歳の彼は月曜日、W杯初出場のカーボベルデとしてスペインを相手にゴールを守りました。アフリカの小国は圧倒的下馬評でしたが、優勝候補のスペインを引き分けに持ち込みました。
試合は0-0で終わり、青いサメと呼ばれる代表にとってこれはほぼ勝利でした。ポルトガル2部シャヴェスに所属するヴォジーニャは7セーブでxG2.1を阻みました。 この活躍でインスタグラムのフォロワーは急増。試合前は5万人だったのが、現在は1340万人に達している。
右サイドバック：ダニエル・ムニョス（コロンビア）
ダニエル・ムニョスは今回のW杯でまず思い浮かぶ右SBではない。だがコロンビア対ウズベキスタンでは好パフォーマンスを示した。
初出場ウズベキスタンの堅守に苦戦したコロンビアだが、前半終了間際にクリスタル・パレス所属の右SBが先制。ディアスのアシストからムニョスがネットを揺らし、守備でも危なげなく3-0でカンナバーロ率いる相手を下した。
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センターバック：ヴィルジル・ファン・ダイク（オランダ）
オランダは日曜、日本との初戦に臨んだ。DFヴァージル・ファン・ダイクが後半ヘディングで先制し、ベストイレブンに選ばれた。
リバプールでDFを務める彼は2度目のW杯で、キャプテンとして初制覇を狙う。オランダは2度リードしたものの、クーマン監督率いるチームは守り切れず2－2の引き分け。次は土曜にスウェーデンと対戦する。
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左サイドバック：ナサニエル・ブラウン（ドイツ）
ドイツ代表のブラウンは、まだ無名に近い左SBだが、キュラソー戦で1ゴール1アシストを記録し、鮮烈デビューを飾った。所属はアイントラハト・フランクフルトで、すでにバイエルン・ミュンヘンの注目も集める23歳だ。
ニコ・シュロッターベックの頭へ絶妙なクロスを送った後、23歳のディフェンダーは自ら5-1となるゴールを決めた。
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守備的ミッドフィルダー：ファン・インボム（韓国）
ワールドカップには多くのエールディヴィジ選手が出場し、韓国代表のファン・インボムも存在感を示した。チェコ戦で一度はリードを許したが、彼はチームを率いて試合の流れを逆転させた。
巧みなドリブルでPSVのGKマテイ・コヴァールら2人をかわし、冷静に頭上を越える同点弾。直後には右クロスのアシストで勝ち越しを演出した。 フェイエノールト所属の彼は鋭いサイドクロスを供給し、途中出場のオ・ヒョンギュが簡単に押し込んだ。
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センターMF：ヤシン・アヤリ（スウェーデン）
スウェーデンはチュニジアを5-1で下し、ワールドカップを好スタート切った。長い予選を勝ち抜き、スカンジナビアの国は本大会出場を決め、強豪であることを示した。
この試合ではMFアヤリが活躍。 開始7分で強烈なシュートで先制。22歳の右利きでチュニジア人の父を持つ彼は、チュニジア代表を選択する権利もあったがスウェーデンを選んだ。得点時は控えめに喜んだ。 後半アディショナルタイムにも追加点を奪い、5－1の完勝を決定付けた。スウェーデンは土曜にオランダと対戦する。
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攻撃的ミッドフィールダー：イスマエル・サイバリ（モロッコ）
モロッコはワールドカップ本大会で好スタートを切った。グループCのライバル、ブラジルと初戦で対戦。主役はイスマエル・サイバリだった。
PSV所属のMFはGKアリソンへ疾走し、美しいループシュートで頭上を越えた。リバプールの守護神は為す術もなかった。モロッコは試合を支配したが、ヴィニシウス・ジュニオールの同点弾で1－1の引き分け。勝ち点1止まりだった。
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右ウイング：リオネル・メッシ（アルゼンチン）
リオネル・メッシは代表に不可欠だ。今夏、アルゼンチン代表は彼と共にW杯連覇を狙い、大会を好発進した。 アルゼンチンは、先日オランダ代表を破った（0-1）アルジェリアを相手に圧倒的な試合を展開した。
試合は3-0で終了。得点はすべてメッシ。38歳になってもなお、世界最高峰の輝きを放った。
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右ウイング：フォラリン・バログン（アメリカ合衆国）
2日目、共催国アメリカはパラグアイと対戦し、ホームの期待に応えた。ポチェッティーノ監督率いるチームは前半で南米の相手を圧倒。2得点を挙げたFWバログンが勝利の立役者となった。
パラグアイのオウンゴールを挟み、24歳のフォワードは2得点を挙げて存在感を示した。この大会で勝ち進むことを目指すアメリカにとって、バログンのような決定力あるストライカーは大きな武器だ。
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左ウィング：キリアン・ムバッペ
ムバッペにとって、ワールドカップの幕が開いた。それはゴールを決めること。代表ユニフォームを着てめったに期待を裏切らない「レ・ブルー」のキャプテンは、セネガルとの開幕戦でもその力を示した。苦戦した前半の後、フランス代表は立て直した。
マイケル・オリゼとムバッペがチームを牽引し、フランスは3-1で勝利した。 PKの判定でボールがスポットに置かれなかった騒動もあったが、ムバッペはオリゼのパスを巧みに受けて1-0と先制。 セネガルが1点を返した直後、ムバッペは遠距離から強烈なシュートでネットを揺らし、ゴールデンシュー争いへ重要な1歩を踏み出した。
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左ウイング：イライジャ・ジャスト（ニュージーランド）
最後に、ニュージーランドの左ウイング、イライジャ・ジャストを代表に選出する。FIFAランキング85位のこの国は大会最下位で、 大会前、同国に期待する声はほとんどなかった。しかし、イランとの打ち合いを1－1で終え、勝ち点1を獲得した。
ジャストはイラン戦で2度リードを奪い、ノッティンガム・フォレストのFWクリス・ウッドと好連携を見せた。ウッドはスコットランド・マザーウェル所属の左ウイングに2アシストを記録した。 この結果、ニュージーランドは勝ち点1を得て、2010年大会に続く無敗記録を継続する可能性を残した。