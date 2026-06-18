まずはGKヴォジーニャを紹介しましょう。40歳の彼は月曜日、W杯初出場のカーボベルデとしてスペインを相手にゴールを守りました。アフリカの小国は圧倒的下馬評でしたが、優勝候補のスペインを引き分けに持ち込みました。

試合は0-0で終わり、青いサメと呼ばれる代表にとってこれはほぼ勝利でした。ポルトガル2部シャヴェスに所属するヴォジーニャは7セーブでxG2.1を阻みました。 この活躍でインスタグラムのフォロワーは急増。試合前は5万人だったのが、現在は1340万人に達している。