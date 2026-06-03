代表チームがクレールフォンテーヌに集まり、大会前恒例の送別会を行った。本来なら国民的な誇りが漂うはずの場だった。しかしソーシャルメディアユーザーの目は、公式記念写真の前列で居心地悪そうにスクワットする22歳のプレイメーカーに注がれた。

右下で体をこわばらせる彼の姿は公式アカウントを通じて拡散され、ネット上では「どうした？」と心配と笑いが混じった声が相次いだ。ピッチ外でも話題を呼ぶ彼は、先日もFAカップ優勝式でウィリアム王子とふざけた自撮りをして話題になったばかりだ。



