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ワールドカップ直前のフランス代表写真で、ラヤン・シェルキの爆笑ポーズにファンが騒然
マンチェスター・シティのスター選手がネット上で話題に
代表チームがクレールフォンテーヌに集まり、大会前恒例の送別会を行った。本来なら国民的な誇りが漂うはずの場だった。しかしソーシャルメディアユーザーの目は、公式記念写真の前列で居心地悪そうにスクワットする22歳のプレイメーカーに注がれた。
右下で体をこわばらせる彼の姿は公式アカウントを通じて拡散され、ネット上では「どうした？」と心配と笑いが混じった声が相次いだ。ピッチ外でも話題を呼ぶ彼は、先日もFAカップ優勝式でウィリアム王子とふざけた自撮りをして話題になったばかりだ。
ファンが「気まずい」チーム写真に反応
ネット上ではこの気まずい場面が瞬く間に話題となり、投稿から数分も経たないうちに写真は数千回シェアされ、「いいね」も急増した。X（旧Twitter）のファンは「チェルキ、大丈夫？」と心配し、別のユーザーは「何してるの？ どんなポーズ？ 笑」と首をかしげた。
「トイレに行かせてあげて」「まともな瞬間がないのか」と冗談も飛び交った。背後の人の視界を遮らないように低くしゃがんでいたという推測もあったが、ミームの拡散は止まらない。
ムバッペとマクロンが同じ舞台に立つ
フランス代表の集合写真で話題になったのはシェルキだけではありませんでした。レアル・マドリードのスター、キリアン・エムバペも目立つ位置にいて注目されました。元PSGの彼はマクロン大統領のほぼ真前にいたため、ファンからは「キャプテンは大統領より自分の方が重要だと感じたのでは？」と冗談交じりに語られました。
- AFP
デシャン監督、負傷者に悩む
チーム写真は和やかなムードをもたらしたが、フランス代表は目前の任務に集中している。デシャン監督は、主力選手のコンディションなど複数の課題に直面している。アーセナルの守備の要サリバは大会後に背中の手術を受ける可能性があるものの、北米大会出場は医療スタッフから許可された。
さらに、デシャンはエゴの強い超一流攻撃陣のバランスも取らねばならない。ムバッペ、バロンドール受賞のデンベレ、トゥラム、マテタに加え、オリゼ、バルコラ、ドゥエといった若手が出場時間を争う。
この豪華な攻撃陣は大会屈指の脅威だ。グループI初戦のセネガル戦では、デシャンがバランスをうまく取り、シェルキらもピッチでピッチ外と同じくらい存在感を示せるか注目したい。