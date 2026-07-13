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ワールドカップ準決勝を前に、スペインの若手ラミネ・ヤマルが不安と闘う中、ロドリが「落ち着け」と声を掛けた。
ロドリがヤマルに冷静さを求める
スペインがフランス戦に備える中、キャプテンのロドリは若手ヤマルに改善点を指摘した。30歳のMFは「彼は時折、証明しようとする焦りから本来の爆発力を出せていない」と分析。
「彼はもう少し落ち着く必要がある。自分を証明しようという焦りが見える」とロドリは試合後に語った。「ボールを持っても持たなくてもチームにとって重要な選手で、とても賢い。まだ19歳なので、局面によっては落ち着かせてあげなければならない」
- AFP
「ワンダーキッド」の好調が注目されている。
メジャートーナメントで10勝を挙げた欧州選手としては最年少ながら、ヤマルはこのワールドカップでの得点力に疑問の声を浴びている。軽度の怪我を抱えて大会に臨み、ラ・リーガでバルセロナで見せる華麗なプレーを再現できず、相手ペナルティエリア内で孤立する場面が目立つ。
それでもヤマルは得点がなくても自信を失っていない。批判には「優勝すれば誰が何点取ったかは忘れられる。みんな幸せになる。それが僕の望みだ。 自分の動きで複数の相手を引きつけ、味方にスペースを作れることは分かっている。ボールに触れなくても、チームを助ける行動なら何でもプラスになる。みんな得点にこだわるが、私が1ゴールしか決めなかった欧州選手権でも優勝したんだ。」
年齢以上の成熟さ
ロドリは、ヤマルにはまだ戦術面で学ぶべき点があるものの、スペインがユーロ2024で優勝して以来、彼の成熟度は著しく高まったと指摘した。このMFは、19歳のヤマルがもはや「サプライズ選手」ではなく、チームに定着した一員であり、ベテラン選手たちからのフィードバックを通じて常に自身のプレーの向上を目指していると述べた。
「彼はユーロの時点で既に成熟度を見せていた選手だと思う。それから2年経ち、この年齢で彼が成し遂げられることに対して、もはやそれほど驚きは感じない。彼は非常に成熟した若者だが、試合の読みに関してはまだ改善の余地がある。それは彼の年齢を考えればごく当然のことだが、彼がどのレベルにあるかは我々はすでに知っている。 私は彼に「ファウルを取れなくてもプレーを止めず続けろ」と常に言い、彼は耳を傾け、学びたいという姿勢で周囲の模範になっている」とシティのスターは語った。
- Getty Images Sport
フランスとの準決勝対決
ワールドカップ決勝進出を懸けた一戦を前に、ヤマルは「威圧感などない」と切り捨てた。スペインが最近「レ・ブルー」に勝ち越している実績を挙げ、このウインガーは火曜日の試合に臨む「ラ・ロハ」に恐れるべきものは何もないと断言した。彼は、ディディエ・デシャン監督率いるチームとの直近2試合でスペインが勝利している事実を、絶大な自信の根拠とした。
しかしロドリは、昨年のネーションズリーグで5－4と大勝した試合より接戦になると予測する。「5－1から5－4になったあの試合に気を取られ、ワールドカップの現実を見失ってはならない。 W杯の試合は次元が異なる。あのようなオープンな展開にはならないし、多くのチャンスも得られないだろう。我々は堅いフランス代表を崩さねばならない。だから、試合は別の方向に進む」とキャプテンは語った。
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