ワールドカップ準決勝を前に、スペインの若手ラミネ・ヤマルが不安と闘う中、ロドリが「落ち着け」と声を掛けた。

ロドリは、ヤマルにはまだ戦術面で学ぶべき点があるものの、スペインがユーロ2024で優勝して以来、彼の成熟度は著しく高まったと指摘した。このMFは、19歳のヤマルがもはや「サプライズ選手」ではなく、チームに定着した一員であり、ベテラン選手たちからのフィードバックを通じて常に自身のプレーの向上を目指していると述べた。

「彼はユーロの時点で既に成熟度を見せていた選手だと思う。それから2年経ち、この年齢で彼が成し遂げられることに対して、もはやそれほど驚きは感じない。彼は非常に成熟した若者だが、試合の読みに関してはまだ改善の余地がある。それは彼の年齢を考えればごく当然のことだが、彼がどのレベルにあるかは我々はすでに知っている。 私は彼に「ファウルを取れなくてもプレーを止めず続けろ」と常に言い、彼は耳を傾け、学びたいという姿勢で周囲の模範になっている」とシティのスターは語った。



