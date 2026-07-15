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ワールドカップ準決勝のフランス戦でスペインが勝利したが、ラミン・ヤマルとペドロ・ポロが負傷。ルイス・デ・ラ・フエンテ監督が2人の最新状況を報告した。
ヤマルに朗報
デ・ラ・フエンテ監督は、火曜日のワールドカップ準決勝フランス戦（2-0で勝利）でヤマルが深刻な怪我を負っていないとファンに報告した。バルセロナ所属の若手は試合中足を引きずる場面があったが、監督は医療スタッフからの初期報告は良好で、日曜日の決勝に向けて「ラ・ロハ」は準備を進めると強調した。
ヤマルは無事で、トッテナムのポロは85分にジョレンテと交代し、筋肉の肉離れが疑われ経過観察中だ。デ・ラ・フエンテ監督は「ラミーヌに問題はなさそうだ。ポロは使い過ぎによる怪我のようだ。明日の様子を見る」と試合後の会見で語った。
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デ・ラ・フエンテ、スペインの圧倒的な強さに「驚き」
ワールドカップ決勝進出を決めた試合を振り返り、デ・ラ・フエンテ監督は戦術とフィジカルの成長を誇った。2018年王者を破ったのは運ではなく、スペインの育成システムと選手たちの献身が実を結んだと強調した。
同監督は「このチームの達成可能なことに驚いている。成長の余地は無限だ。これは偶然ではない。才能、努力、犠牲、忍耐の賜物だ。大会を通じて少しずつ成長し続けなければならないと分かっていた。初戦に勝てば別の記録を更新できたので、勝てれば良かったが、サッカーの面でもフィジカルの面でも、我々は素晴らしい調子にある」と語った。
決勝戦を見据えて
スペイン代表監督は選手たちを称え、自チームが国際サッカーの頂点に立ったと語った。しかしデ・ラ・フエンテ監督は、試合をめぐる言説より勝利へのプロセスに集中し、最終目標が最も難しいハードルだと指摘した。
「スペインの選手たちは世界で最も試合を理解している。それは監督やクラブの功績だ。我々は喜んでいるが、満足していない」とデ・ラ・フエンテ監督は語った。
「ここからがもっと難しい。我々は決勝を楽しみにしている。だが決勝は戦う場だ。私は大げさな言葉は使わない。決勝に出場できて喜ばないわけがない。勝っても負けても相手はいる。この過程を大切にする。それが我々を強くし、成し遂げたことに感謝させる。」
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「ラ・ロハ」が王室から表彰される
この快挙の重要性は、フェリペ6世国王からチームに祝意を伝える電話があったことでも強調された。スペインは決勝でイングランドかアルゼンチンと対戦し、2010年の快挙再現を狙う。
デ・ラ・フエンテ氏は「国王が私たちに電話をくださり、常に励ましてくださるのは大きな名誉です。街で熱狂的に応援してくれる国民と、称賛に値する姿勢を持つ世代のために、喜びを与えられることを光栄に思います。この喜びを楽しみましょう。しかし、最も難しい段階はこれからです。私たちはさらに向上しなければならず、そのために今、取り組んでいるところです」と語った。
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