ワールドカップ準決勝のフランス戦でスペインが勝利したが、ラミン・ヤマルとペドロ・ポロが負傷。ルイス・デ・ラ・フエンテ監督が2人の最新状況を報告した。

スペイン代表監督は選手たちを称え、自チームが国際サッカーの頂点に立ったと語った。しかしデ・ラ・フエンテ監督は、試合をめぐる言説より勝利へのプロセスに集中し、最終目標が最も難しいハードルだと指摘した。

「スペインの選手たちは世界で最も試合を理解している。それは監督やクラブの功績だ。我々は喜んでいるが、満足していない」とデ・ラ・フエンテ監督は語った。

「ここからがもっと難しい。我々は決勝を楽しみにしている。だが決勝は戦う場だ。私は大げさな言葉は使わない。決勝に出場できて喜ばないわけがない。勝っても負けても相手はいる。この過程を大切にする。それが我々を強くし、成し遂げたことに感謝させる。」