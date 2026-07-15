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ワールドカップ準々決勝勝利後、イングランド代表のスター選手が「不公平な質問」に答えたことを受け、トーマス・トゥヘル監督がジュード・ベリンガムとの関係について言及した。
トゥヘル監督、メディアが「問題を大げさに報じた」と非難
昨夏、トゥヘル監督の母親がベリンガムのピッチ上の振る舞いを「嫌悪感を覚える」と表現して以来、ドイツ人監督とチームの象徴的存在であるMFとの関係は注目されてきた。謝罪はあったが、イングランドがノルウェーを2-1で破り準々決勝を突破した後も緊張は続いた。 試合には勝ったものの、トゥヘル監督は「チームのパフォーマンスには満足していない」と述べ、ベリンガムは「もっと前向きな姿勢が必要だ」と反論した。
アルゼンチンとの準決勝を前に、トゥヘルは翌日にチームと話し合い、問題を解消したと明かした。「誰が騒いでいるのかね？ 問題などなく、もしあるとすればそれはメディアによるものだ」とtalkSPORTに語った。
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不公正な面接への対応
トゥヘル監督は、120分間にも及ぶノックアウトステージの試合が選手に与える肉体的・精神的な負担に触れ、ベリンガムの反応を即座に擁護した。「120分間すべてを捧げた選手に対し、監督のコメントを省略し『彼はワールドクラスだ』とも『彼のプレーはワールドクラスだ』とも伝えず、『監督は君がズレていたと言った』とだけ告げたら、どんな反応が返ってくると思うのか」と説明した。
それをすべてカットして『監督は君のプレーがずさんだったと言っていた』とだけ伝えたら、どんな反応を期待する？当然、彼は反発する。それを大げさに取り上げ、ないはずの誤解や亀裂を人々は作りたがる。私たちは同じ立場で、競争心を持ってここにいる。私もチームを限界まで追い込む監督だ。
「この場面でジュードに質問するのは不公平だった。称賛の部分を省き、批判だけを取り上げて尋ねたからだ。彼の気持ちは理解できる。全力で戦った選手がフラッシュインタビューに立つとき、何を期待するというのか？」
ベリンガムのキャリアに関する皮肉への反応
試合後、ベリンガムはトゥヘル監督の選手時代を皮肉り、「彼には、あのコンディションでプレーする感覚や、ハーランドのような選手と対戦する難しさがわからないのかもしれない」と語った。 トゥヘル監督は、選手としての経験不足が指導者としての権威を損なうという見方を一蹴。それでも23歳の選手との絆は揺るぎないと強調した。
「関係は以前と変わらず、むしろより親密だ」とトゥヘル監督は付け加えた。「ピッチ上でも明らかだ。チームはエネルギーとメンタリティに満ち、明日の試合に備えている。」
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騎手と馬のたとえ話
イングランド代表監督への道のりを振り返り、トゥヘルは「選手としてプレーしたかった。監督になることは想像もしていなかった。このレベルで指揮できるのは夢のようだ」と語った。 ベンチに立っても謙虚な気持ちになるし、試合直前に『この場面では自分はプレーできなかっただろう』と感じることもある」
それでも彼は、戦術眼は選手経験に左右されないと言い添えた。「監督になるのに選手経験は不要だ。面白い格言がある。『良い騎手になるのに、馬である必要はない』ってね」と笑った。
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