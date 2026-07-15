ワールドカップ準々決勝勝利後、イングランド代表のスター選手が「不公平な質問」に答えたことを受け、トーマス・トゥヘル監督がジュード・ベリンガムとの関係について言及した。

トゥヘル監督は、120分間にも及ぶノックアウトステージの試合が選手に与える肉体的・精神的な負担に触れ、ベリンガムの反応を即座に擁護した。「120分間すべてを捧げた選手に対し、監督のコメントを省略し『彼はワールドクラスだ』とも『彼のプレーはワールドクラスだ』とも伝えず、『監督は君がズレていたと言った』とだけ告げたら、どんな反応が返ってくると思うのか」と説明した。

それをすべてカットして『監督は君のプレーがずさんだったと言っていた』とだけ伝えたら、どんな反応を期待する？当然、彼は反発する。それを大げさに取り上げ、ないはずの誤解や亀裂を人々は作りたがる。私たちは同じ立場で、競争心を持ってここにいる。私もチームを限界まで追い込む監督だ。

「この場面でジュードに質問するのは不公平だった。称賛の部分を省き、批判だけを取り上げて尋ねたからだ。彼の気持ちは理解できる。全力で戦った選手がフラッシュインタビューに立つとき、何を期待するというのか？」