ノルウェー代表は、土曜のイングランドとの初準々決勝を前に体調不良者が続出。ヨルゲン・ストランド・ラーセンは発熱で初戦を欠場し、マーカス・ホルムグレン・ペダーセンも日曜のブラジル戦（2-1）を同様の症状で欠場した。 7得点を挙げるチームトップスコアラーのアーリング・ハーランドは2得点を記録し、チームを初のベスト8へ導いた。

グループリーグでフランスに1－4で敗れた後、ステール・ソルバッケン監督が激しく咳き込む姿が目撃され、長距離移動の負担が懸念されている。