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ワールドカップ準々決勝のイングランド戦を控えたノルウェー代表チームで集団感染が発生
ノルウェー代表キャンプに体調不良と移動の疲れが襲う
ノルウェー代表は、土曜のイングランドとの初準々決勝を前に体調不良者が続出。ヨルゲン・ストランド・ラーセンは発熱で初戦を欠場し、マーカス・ホルムグレン・ペダーセンも日曜のブラジル戦（2-1）を同様の症状で欠場した。 7得点を挙げるチームトップスコアラーのアーリング・ハーランドは2得点を記録し、チームを初のベスト8へ導いた。
グループリーグでフランスに1－4で敗れた後、ステール・ソルバッケン監督が激しく咳き込む姿が目撃され、長距離移動の負担が懸念されている。
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ソルバッケン監督がチームの健康状態を説明する。
この状況について、ソルバッケン監督はチームの健康状態を説明した。「実際に発熱したのはヨルゲンだけだ」と監督は語った。「ただ、軽い咳や喉のガラつきがチーム全体に散見される。エアコンや飛行機、ロッカールームなども要因だ。 50人以上いるのだから、誰かが体調を崩さなければむしろおかしいだろう」
ペデルセンは週末の試合までに回復すると見込むが、万が一の場合はジュリアン・ライアーソンが引き続き活躍すると期待を示した。ソルバッケン監督は、ノルウェーが前例のない快進撃を続ける中で、大会に伴う多大なプレッシャーと急激な環境変化がペデルセンの体調不良の一因だと分析している。
ペダーセンの崩れとイングランドの攻撃の脅威
ソルバッケン監督はペデルセンの欠場について「私は医者ではないが、彼は若く、ワールドカップで控えとして2試合に出場し、多くの刺激を受けた。そのせいで心身がオーバーロードし、体調を崩したようだ」と説明した。
一方、イングランドはベスト16の試合でメキシコを3－2で破り次ラウンドへ進んだ。トーマス・トゥヘル監督率いるチームは6得点を挙げているハリー・ケインに依存しているが、リース・ジェームズがハムストリングの負傷で欠場し、コンディションに不安がある。
- AFP
イングランドとノルウェー、この先どうなる？
土曜日の準々決勝が迫る中、両国は主力選手の回復に時間との戦いを強いられている。イングランドは1966年の優勝再現を夢見るが、負傷のジョーダン・ヘンダーソンを欠く。ノルウェーは移動疲れを早く取り除き、再び番狂わせを狙う。
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