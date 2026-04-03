ワールドカップ決勝戦のチケット価格が、大会開幕前の最終販売を控え、1万990ドルまで急騰

10月に一般販売が開始されて以来、チケット価格は上昇の一途をたどっている。当初、カテゴリー3の席は2,790ドルから、カテゴリー1のチケットは6,730ドルで販売されていた。その後数ヶ月で価格は2倍以上に跳ね上がり、ワールドカップ決勝戦の最も高額なチケットは現在10,900ドルに達している。

より広範に見ても、価格は全般的に高止まりしている。BBCによると、6月13日に開催される米国代表対パラグアイ戦のカテゴリー1チケットは2,735ドルで、発売当初から1,000席以上が販売されていた。FIFAは、この価格設定が北米市場の相場と旺盛な需要を反映したものであると一貫して主張しており、ワールドカップの収益は世界的なサッカーの発展に再投資されていると述べている。