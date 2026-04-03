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ワールドカップ決勝戦のチケット価格が、大会開幕前の最終販売を控え、1万990ドルまで急騰
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チケット価格の急騰
10月に一般販売が開始されて以来、チケット価格は上昇の一途をたどっている。当初、カテゴリー3の席は2,790ドルから、カテゴリー1のチケットは6,730ドルで販売されていた。その後数ヶ月で価格は2倍以上に跳ね上がり、ワールドカップ決勝戦の最も高額なチケットは現在10,900ドルに達している。
より広範に見ても、価格は全般的に高止まりしている。BBCによると、6月13日に開催される米国代表対パラグアイ戦のカテゴリー1チケットは2,735ドルで、発売当初から1,000席以上が販売されていた。FIFAは、この価格設定が北米市場の相場と旺盛な需要を反映したものであると一貫して主張しており、ワールドカップの収益は世界的なサッカーの発展に再投資されていると述べている。
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実際の価格の特定
FIFA独自の「ダイナミックプライシング」により、チケット価格は需要に応じて絶えず変動するため、正確な価格を把握するのは困難です。現時点で正確な情報は公表されていません。しかし、大会を通じて注目度の高い対戦カードほど価格が高くなることは明らかでした。シード上位10カ国のうち、オランダ戦のみが購入可能だったと報じられています。
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よりお得なチケットのご紹介
当初のチケット価格が約束されていた金額よりはるかに高かったことを受け、FIFAは「サポーター向け価格帯」というカテゴリーを設け、数百枚のチケットをわずか60ドルで販売した。今週の販売分では、これらのチケットはすべて売り切れたが、実際にすべて売れたかどうかは不明である。
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売り切れ直前まで販売中
FIFAは、ワールドカップの試合チケットが直前の時点まで順次販売されると約束した。公式販売サイトでは、試合ごとの残席数を把握するのが困難だった。転売市場の状況はさらに予測しづらい。米国では、価格が定価を大幅に上回っている。メキシコでは、転売チケットを定価より高い価格で販売することは違法である。