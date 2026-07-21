自身の行動をめぐる物議にもかかわらず、パレデスは初の公のコメントで試合後の乱闘には言及しなかった。その代わりに、彼はインスタグラムに感情を込めたメッセージを投稿し、次のように綴った。「ありがとう、アルゼンチン！！！ 愛してるよ、今日も、そしていつまでも。 私は今、複雑な思いでこのメッセージを書いている。 母国に本来与えられるはずの喜びをもたらせなかったからだ。 それでも、持てる力をすべて出し切り、再び国旗を頂点に掲げられた誇りで胸がいっぱいだ。

また、彼はこう続けた。「このチームを支えてくれたすべての人、そして最後まで全力で戦った選手たちに感謝します。史上最高のアルゼンチン代表の一員でいられたことを誇りに思います！」







