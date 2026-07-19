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ワールドカップ決勝ハーフタイムショー：出演者は？ 公演時間は？ アルゼンチン対スペイン戦が行われるニュージャージーでの出演アーティスト全リスト。
ワールドカップのハーフタイムショーには誰が出演するのですか？
FIFAは7月19日に行われる第1回ワールドカップ決勝のハーフタイムショーに出演する豪華アーティストを発表した。コールドプレイのクリス・マーティンが企画するこのショーには、音楽界のアイコンが勢揃いする。 マドンナ、ジャスティン・ビーバー、シャキーラ、ポスト・マローン、BTSが共同ヘッドライナーを務め、バーナ・ボーイ、指揮者グスタボ・ドゥダメル、PS22合唱団も出演する。このショーの目的は、世界中の子どもたちに質の高い教育とスポーツの機会を提供する「FIFAグローバル・シチズン教育基金」を支援することだ。
出演者：
- シャキーラ、バーナ・ボーイ
- ポスト・マローン
- マドンナ
- ジャスティン・ビーバー
- BTS
- グスタボ・ドゥダメル
- PS 22 コーラス ft. コールドプレイ
- AFP
インターバルの慣習を打ち破る
試合が最優先とはいえ、当初のハーフタイムは通常の15分より大幅に長くなる見込みだった。 BBCの初期報道では、ピッチ上の巨大ステージ設置・撤去に時間を要するため、ハーフタイムは25分以上になる見込みだった。これは、国際サッカー評議会（IFAB）が定める15分以内の規定を大幅に上回る。
クラブワールドカップでは音楽イベントの運営のため、より長い休憩がとられた前例がある。そのため、アルゼンチンとスペインの選手たちが後半前に再ウォーミングアップする可能性が懸念された。
しかしスペイン紙『マルカ』によると、ハーフタイムは当初の予想より短く、設営・撤去に6分を含め計17分となる見込みで、IFABの規定に近づいた。
ハリウッドの華とデジタルスターの輝きが融合
FIFAは、キックオフ90分前の現地時間13時30分から閉会式を行うと発表した。 出演者はトム・クルーズ、ニコール・シャージンガー、人気ストリーマーのIShowSpeed。さらにイタリアのレジェンド、ラウラ・パウジーニと英国のベテラン歌手ロビー・ウィリアムズも登場する。また、ジェニファー・ハドソンが試合直前に米国国歌を歌う。
- Getty/GOAL
メッシ対ヤマル：メインイベント
ライトや音楽が華やかに舞台を彩るが、米国をはじめ世界中の何百万人もの視聴者にとって、最も魅力的なのは試合の展開だ。 決勝では、アルゼンチンのレジェンド、リオネル・メッシとスペインの10代新星ラミン・ヤマルが「バトンタッチ」を象徴する対決を迎える。メッシは2大会連続制覇でレガシーを確固たるものに、ヤマルは「ラ・ロハ」新時代のリーダーとなる好機だ。
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