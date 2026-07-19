ワールドカップ決勝ハーフタイムショー：出演者は？ 公演時間は？ アルゼンチン対スペイン戦が行われるニュージャージーでの出演アーティスト全リスト。

試合が最優先とはいえ、当初のハーフタイムは通常の15分より大幅に長くなる見込みだった。 BBCの初期報道では、ピッチ上の巨大ステージ設置・撤去に時間を要するため、ハーフタイムは25分以上になる見込みだった。これは、国際サッカー評議会（IFAB）が定める15分以内の規定を大幅に上回る。

クラブワールドカップでは音楽イベントの運営のため、より長い休憩がとられた前例がある。そのため、アルゼンチンとスペインの選手たちが後半前に再ウォーミングアップする可能性が懸念された。

しかしスペイン紙『マルカ』によると、ハーフタイムは当初の予想より短く、設営・撤去に6分を含め計17分となる見込みで、IFABの規定に近づいた。



