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USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Zaki

翻訳者：

ワールドカップ決勝ハーフタイムショー：出演者は？ 公演時間は？ アルゼンチン対スペイン戦が行われるニュージャージーでの出演アーティスト全リスト。

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スペイン 対 アルゼンチン
リオネル・メッシ

2026年ワールドカップ決勝は、メットライフ・スタジアムでアルゼンチンとスペインが対戦する。ピッチ内外で歴史的な一戦となる見込みだ。FIFAは大会史上初の公式ハーフタイムショーに世界屈指の音楽界の巨星を集め、全力を注いでいる。

  • ワールドカップのハーフタイムショーには誰が出演するのですか？

    FIFAは7月19日に行われる第1回ワールドカップ決勝のハーフタイムショーに出演する豪華アーティストを発表した。コールドプレイのクリス・マーティンが企画するこのショーには、音楽界のアイコンが勢揃いする。 マドンナ、ジャスティン・ビーバー、シャキーラ、ポスト・マローン、BTSが共同ヘッドライナーを務め、バーナ・ボーイ、指揮者グスタボ・ドゥダメル、PS22合唱団も出演する。このショーの目的は、世界中の子どもたちに質の高い教育とスポーツの機会を提供する「FIFAグローバル・シチズン教育基金」を支援することだ。

    出演者：

    • シャキーラ、バーナ・ボーイ
    • ポスト・マローン
    • マドンナ
    • ジャスティン・ビーバー
    • BTS
    • グスタボ・ドゥダメル
    • PS 22 コーラス ft. コールドプレイ



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    インターバルの慣習を打ち破る

    試合が最優先とはいえ、当初のハーフタイムは通常の15分より大幅に長くなる見込みだった。 BBCの初期報道では、ピッチ上の巨大ステージ設置・撤去に時間を要するため、ハーフタイムは25分以上になる見込みだった。これは、国際サッカー評議会（IFAB）が定める15分以内の規定を大幅に上回る。

    クラブワールドカップでは音楽イベントの運営のため、より長い休憩がとられた前例がある。そのため、アルゼンチンとスペインの選手たちが後半前に再ウォーミングアップする可能性が懸念された。

    しかしスペイン紙『マルカ』によると、ハーフタイムは当初の予想より短く、設営・撤去に6分を含め計17分となる見込みで、IFABの規定に近づいた。


  • ハリウッドの華とデジタルスターの輝きが融合

    FIFAは、キックオフ90分前の現地時間13時30分から閉会式を行うと発表した。 出演者はトム・クルーズ、ニコール・シャージンガー、人気ストリーマーのIShowSpeed。さらにイタリアのレジェンド、ラウラ・パウジーニと英国のベテラン歌手ロビー・ウィリアムズも登場する。また、ジェニファー・ハドソンが試合直前に米国国歌を歌う。


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  • Lamine Yamal Lionel Messi Spain Argentina 2026 World CupGetty/GOAL

    メッシ対ヤマル：メインイベント

    ライトや音楽が華やかに舞台を彩るが、米国をはじめ世界中の何百万人もの視聴者にとって、最も魅力的なのは試合の展開だ。 決勝では、アルゼンチンのレジェンド、リオネル・メッシとスペインの10代新星ラミン・ヤマルが「バトンタッチ」を象徴する対決を迎える。メッシは2大会連続制覇でレガシーを確固たるものに、ヤマルは「ラ・ロハ」新時代のリーダーとなる好機だ。

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