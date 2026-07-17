ワールドカップ決勝のチケット価格が過去最高を記録。スペイン対アルゼンチン戦は最大200万円。

当初約700ユーロの最安チケットは3万2000ユーロ超、上位カテゴリーは19万ユーロで転売されている。『トゥットスポルト』紙は、最上位席が200万ドルに達すると報じている。転売はFIFA公式プラットフォームのみ許可され、売り手と買い手双方に15％の手数料がかかる。





この仕組みは強い批判を呼んでいる。スペインサッカー連盟は「スキャンダラスで容認できない」と批判し、ファンに不利益だと主張。一方、FIFAのジャンニ・インファンティーノ会長は「チケットに200万ドルを払うなら、ホットドッグとコカ・コーラを自分で届ける」と冗談で擁護した。



