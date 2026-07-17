7月19日（日）、イースト・ラザフォードのメットライフ・スタジアムで行われるスペイン対アルゼンチンの2026年ワールドカップ決勝。注目は試合だけでなく、法外なチケット価格にも及んでいる。FIFAが今回初めて導入した需要に応じて価格を調整する「ダイナミックプライシング」により、チケット価格は過去最高水準に達している。
(C)Getty Images
翻訳者：
ワールドカップ決勝のチケット価格が過去最高を記録。スペイン対アルゼンチン戦は最大200万円。
最大200万ドル
当初約700ユーロの最安チケットは3万2000ユーロ超、上位カテゴリーは19万ユーロで転売されている。『トゥットスポルト』紙は、最上位席が200万ドルに達すると報じている。転売はFIFA公式プラットフォームのみ許可され、売り手と買い手双方に15％の手数料がかかる。
この仕組みは強い批判を呼んでいる。スペインサッカー連盟は「スキャンダラスで容認できない」と批判し、ファンに不利益だと主張。一方、FIFAのジャンニ・インファンティーノ会長は「チケットに200万ドルを払うなら、ホットドッグとコカ・コーラを自分で届ける」と冗談で擁護した。
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