アルゼンチンのハビエル・ミレイ大統領は、決勝敗退でチームに祝う気分がなかったと説明し、それでも控えめな歓迎会を開いた理由を語った。

チームの沈んだ雰囲気について、彼はこう語った。「優勝を逃した失望から選手たちは祝賀を辞退した。それでも、この史上最高のチームにふさわしい何かをすべきだった。過去3大会で4度決勝に進み1度優勝した彼らのパフォーマンスとピッチ上の姿勢を考えると、祝う価値はあった」

メッシがブエノスアイレスの凱旋式を欠席した件については、代表チームの意向で祝日を設定すると明言したミレイ氏が国民にキャプテンを支持するよう呼びかけ、「彼らが成し遂げたことの歴史的意義を理解するのは難しい。我々は人間であり、感情で決断する」と語った。

今は心地よい気分ではない。この気持ちは言葉にできない。彼はサッカーの達人であり、想像を絶する偉業を成し遂げた。サッカーファンは彼に多大な恩義を負っている。彼の決断を尊重しよう。あと一歩のところまで迫っていたことを思うと、胸が痛む」