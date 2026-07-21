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ワールドカップ決勝で敗れたアルゼンチン代表がブエノスアイレスに帰還。数千人のファンが歓迎する中、リオネル・メッシはオープンバスパレードを欠席した。
スカローニ氏が地元代表団を率いる
ワールドカップ決勝でスペインに敗れたアルゼンチン代表。スカローニ監督と選手16人は月曜日、エセイサ国際空港にレッドカーペットと軍楽隊の歓迎を受け到着した。その後、代表団はAFAトレーニング拠点「リオネル・アンドレス・メッシ・センター」へ向かうオープンバスへ。ファンに手を振りながら移動し、到着時には花火と生演奏が出迎えた。 メッシは帰国行事を欠席し、マイアミ経由でロサリオの自宅へ戻り、短い休暇に入った。
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マイレイ氏、敗れたチームを称賛
アルゼンチンのハビエル・ミレイ大統領は、決勝敗退でチームに祝う気分がなかったと説明し、それでも控えめな歓迎会を開いた理由を語った。
チームの沈んだ雰囲気について、彼はこう語った。「優勝を逃した失望から選手たちは祝賀を辞退した。それでも、この史上最高のチームにふさわしい何かをすべきだった。過去3大会で4度決勝に進み1度優勝した彼らのパフォーマンスとピッチ上の姿勢を考えると、祝う価値はあった」
メッシがブエノスアイレスの凱旋式を欠席した件については、代表チームの意向で祝日を設定すると明言したミレイ氏が国民にキャプテンを支持するよう呼びかけ、「彼らが成し遂げたことの歴史的意義を理解するのは難しい。我々は人間であり、感情で決断する」と語った。
今は心地よい気分ではない。この気持ちは言葉にできない。彼はサッカーの達人であり、想像を絶する偉業を成し遂げた。サッカーファンは彼に多大な恩義を負っている。彼の決断を尊重しよう。あと一歩のところまで迫っていたことを思うと、胸が痛む」
デ・ポールが批判に応える
一方、ロドリゴ・デ・ポールは、決勝で5人が警告を受け、エンツォ・フェルナンデスが退場したことで批判が噴出しても、チームの攻撃的なスタイルを擁護した。
インスタグラムで批判や反発の声に応えたデ・ポールはこう語った。「最もつらいのは、ワールドカップのトロフィーを再び祖国に持ち帰れなかったことだ。その喜びを最も味わうべきは皆さんだからだ。だが時間が経ち、皆さんとこのチームとの絆はトロフィーよりずっと大きいと気づいた。その絆を頼りに、この瞬間を乗り越える」。
「今日、私は、この敗北を待ち望んでいた人々がどれほどいたかを目の当たりにしている。彼らは、私たちアルゼンチン人が体験していたことを自分たちが味わえないという痛みを和らげるためだけに、ワールドカップ期間中、根拠のない陰謀論を広めていた――私たちの笑顔が彼らの神経を逆なでし、私たちのあり方が彼らの胸に刺さるからだ……。しかし、それによって再確認されたのは、このユニフォームへの情熱と愛が、いかなる困難も乗り越えられるということだ。
この痛みは長く続く。それでも、今日、私はアルゼンチン人であることをより誇りに思う。」
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アルゼンチンに新たな時代が待ち受けている
スカローニ監督のコーチ陣は、高齢化が進む主力の後継として新世代をチームに融合させる必要がある。今回の大会はメッシにとって6回目にして最後のW杯と見られていたが、39歳のインテル・マイアミ所属FWは代表引退をまだ正式に発表していない。
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