ワールドカップ決勝でスペインに敗れた後、リオネル・メッシが涙を流した。アルゼンチン代表のリオネル・スカローニ監督は、39歳の「史上最高の選手（GOAT）」に敬意を表した。

2026年の大会が終了し、サッカー界はメッシが青と白のストライプを着る最後になるか注目している。2022年で引退を示唆していたベテランFWは、予想を覆し6度目のW杯に出場した。

アルゼンチン代表のリオネル・スカローニ監督は、メッシの代表引退について「まだ本人と話していない」と明言を避け、「彼がピッチに立った最高の選手である以上、誰もが彼の偉業を誇りに思ってほしい」と語った。



