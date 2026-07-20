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ワールドカップ決勝でスペインに敗れた後、リオネル・メッシが涙を流した。アルゼンチン代表のリオネル・スカローニ監督は、39歳の「史上最高の選手（GOAT）」に敬意を表した。
GOATにとって胸が張り裂けるような結末
39歳のメッシは大会の注目だったが、2022年の活躍は再現できなかった。金色の紙吹雪がスペイン代表に降り注ぐ中、彼は肩を落とし、沈んだ表情でピッチを歩いた。 その重みを理解したスペイン代表数人が式前に彼を慰めた。8度バロンドールを受賞した男が人前で流した涙は、この夜の象徴となった。
- AFP
メッシの代表としての将来は不透明だ
2026年の大会が終了し、サッカー界はメッシが青と白のストライプを着る最後になるか注目している。2022年で引退を示唆していたベテランFWは、予想を覆し6度目のW杯に出場した。
アルゼンチン代表のリオネル・スカローニ監督は、メッシの代表引退について「まだ本人と話していない」と明言を避け、「彼がピッチに立った最高の選手である以上、誰もが彼の偉業を誇りに思ってほしい」と語った。
トーレスが終盤の決勝弾でアルゼンチンを破った。
スペインは延長後半開始37秒、フェラン・トーレスのゴールで2度目の世界王者に輝いた。1962年のブラジル以来の連覇を狙ったアルゼンチンは、メッシらとともにイースト・ラザフォードのピッチで沈んだ。
トーレスは試合後、「相手チームにメッシがいるとやはり緊張する」と語った。「結局、自分たちの力だけを信じて、自分たちのサッカーを貫いてきた。今回もそれを示せた」
- Getty Images Sport
スペインが統計で圧倒的な強さを見せている
試合終了間際までスコアは接戦だったが、統計はスペインの支配を物語っていた。シュート数は20対2、パス成功数は845対433と圧倒。スペインのルイス・デ・ラ・フエンテ監督は「第一の狙いはメッシを封じ込めることだった」と明かし、その戦略は成功した。
この策は成功し、メッシのボールタッチは54回にとどまった。80,663人の観衆が個人技を期待しても、スペイン守備陣は動じなかった。
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