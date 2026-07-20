ワールドカップ決勝でスペインに敗れた後、リオネル・スカローニ監督がアルゼンチン代表の去就に言及した。

メットライフ・スタジアムでの接戦に敗れた直後、スカローニ監督は感情をこらえきれず涙し、記者会見を途中で退席した。

2022年に獲得した王座を守りきれなかった失望をにじませつつも、2018年以降4つの主要タイトルを獲得した歴史的な在任期間を振り返った。

涙をこらえながら取材に応じた監督は、すでに去就について熟考していると示唆。現契約は全うするものの、将来は不透明だと語った。「やりたいことはある。契約は果たす。その後はどうなるか分からない。じっくり考えたい。これほどの成功をもう一度成し遂げられるか自信がないからだ」