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ワールドカップ決勝でスペインに敗れた後、リオネル・スカローニ監督がアルゼンチン代表の去就に言及した。
ニュージャージー州で精神崩壊
メットライフ・スタジアムでの接戦に敗れた直後、スカローニ監督は感情をこらえきれず涙し、記者会見を途中で退席した。
2022年に獲得した王座を守りきれなかった失望をにじませつつも、2018年以降4つの主要タイトルを獲得した歴史的な在任期間を振り返った。
涙をこらえながら取材に応じた監督は、すでに去就について熟考していると示唆。現契約は全うするものの、将来は不透明だと語った。「やりたいことはある。契約は果たす。その後はどうなるか分からない。じっくり考えたい。これほどの成功をもう一度成し遂げられるか自信がないからだ」
- AFP
チームの若返りという課題
スカローニ監督にとって大きな課題の一つは、チームを支えてきた主力の高齢化だ。リオネル・メッシ、ニコラス・オタメンディ、ロドリゴ・デ・ポールらはチームアイデンティティの中核を担ってきたが、次のワールドカップまで4年あるとすれば、大幅な世代交代が不可欠となる。
「成功を続けるには、多くのことをやり直して再びこのチームを作らねばならない。だが、それを再び築くのは難しく、胸が痛む」と監督は語った。
ゼロからの再建に伴う精神的・感情的な負担が、去就判断の決め手になる可能性を示唆している。
疑念と疲労の歴史
スカローニ監督が自身の続投に疑問を呈したのは今回が初めてではない。2023年11月、マラカナンでのブラジル戦で歴史的勝利を収めた直後、彼は「ハードルが高い」「勝ち続けるのは難しい」と語り、代表陣営に衝撃を与えた。
結局、2026年12月までの契約延長に合意したが、当時の迷いは疲労と協会との交渉に起因していた。
今回、彼は「素晴らしい時代」の終焉を公に口にしたことで、状況はより決定的になった。それでもスタジアムを去る前、彼は今後数カ月の見通しを落ち着いて語った。
- AFP
タピアとの最後の会話
監督はアルゼンチンサッカー協会（AFA）のクラウディオ・「チキ」・タピア会長と会談し、代表チームの移行計画を話し合う。スカローニ監督は年末までの契約を全うすると強調し、即座の辞任を否定した。
延長戦に入るまで枠内シュートがなかった一戦を振り返り、スカローニは「ロッカールームで涙を流した。選手たちは戦士だった」と語り、スペインに奮闘したチームに感謝を述べた。
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