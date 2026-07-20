ワールドカップ決勝でスペインに敗れた後、アンヘル・ディ・マリアがアルゼンチン代表に温かいメッセージを送った。

ピッチにはいなかったが、ディ・マリアはインスタグラムのストーリーに元チームメイトを鼓舞するメッセージを投稿した。

象徴的なウインガーは、決勝での1度の敗北が世代の功績を損なわないと強調した。ディ・マリアはこう述べた。「国全体が君たちを誇りに思っている。君たちがこのワールドカップに注いだ愛と度胸のおかげで、国は再び一つになった。

君たちは歴史であり伝説だ。誰もそれを奪えない。わが国史上最高の代表チームだ。5大会連続決勝進出も奪えない。心から感謝する。」