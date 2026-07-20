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ワールドカップ決勝でスペインに敗れた後、アンヘル・ディ・マリアがアルゼンチン代表に温かいメッセージを送った。
王者、世界王座を明け渡す
ニューヨークでのスペイン戦。アルゼンチンは延長106分に失点し、1-0で敗れて王座防衛に失敗した。 エンツォ・フェルナンデスの退場で10人となったアルビセレステは、106分に途中出場のフェラン・トーレスに至近距離から決められ、エミリアーノ・マルティネスの守るゴールが破られた。この結果、アルゼンチンは大会史上最多の準優勝回数記録を持つドイツに並んだ。
- Getty Images News
レジェンドが歴史的なチームを称える
ピッチにはいなかったが、ディ・マリアはインスタグラムのストーリーに元チームメイトを鼓舞するメッセージを投稿した。
象徴的なウインガーは、決勝での1度の敗北が世代の功績を損なわないと強調した。ディ・マリアはこう述べた。「国全体が君たちを誇りに思っている。君たちがこのワールドカップに注いだ愛と度胸のおかげで、国は再び一つになった。
君たちは歴史であり伝説だ。誰もそれを奪えない。わが国史上最高の代表チームだ。5大会連続決勝進出も奪えない。心から感謝する。」
アルビセレステ、悪夢の最終戦を耐え抜く
決勝は前回王者が本大会でシュート0本という不名誉な記録を残した。試合は終始緊張感が高く、激しい接触が続いた。前半にリサンドロ・マルティネスが負傷交代し、延長直前にはエンツォが退場した。
スペインが男女W杯を同時に制した初の国となった一方、アルゼンチン陣営は黄金時代の終わりを見た。
- (C)Getty Images
スカローニ監督、戦術の抜本的見直しに直面
この痛烈な敗北を受け、スカローニ監督は戦術を見直し、高齢化するメンバーの問題を急ぐ必要がある。真の試練は、ニコ・パスなどの若手を早く育て、次の国際大会で競争力を取り戻すことだ。
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