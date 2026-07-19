AFP
翻訳者：
ワールドカップ決勝でスペインに敗れたアルゼンチン。レアンドロ・パレデスが乱闘を起こし、退場となった。
メットライフ・スタジアムでの大混乱
2026年W杯決勝。メットライフ・スタジアムで試合終了のホイッスルが鳴り、アルゼンチンがスペインに敗れた直後、大乱闘が勃発した。スペインの控え選手たちがピッチに駆け込み勝利を祝う中、アルゼンチン陣営の緊張が爆発した。
パレデスが乱闘の中心となり退場。このボカ・ジュニアーズ所属MFの行動をきっかけに、テクニカルエリア前で両チームの選手やスタッフが衝突した。
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パレデスとフェルナンデスが退場
映像には、パレデスがスペイン代表エリック・ガルシアの喉元を強く突き飛ばす場面が映っていた。ガルシアは倒れ込み、それがきっかけで大規模な乱闘に発展した。さらにパレデスはバルセロナの若手ガビを地面に押し倒し、顔面を押し付け、足で蹴りつけたように見えた。
規律違反は試合終了のホイッスルで始まったわけでも終わったわけでもなかった。アルゼンチンは正規時間の終盤、フェルナンデスが2枚目のイエローで退場し、すでに10人だった。この2人の退場はスカローニ監督率いるチームに悲惨な一夜をもたらし、メッシにふさわしい結末は訪れなかった。
ネヴィルとシアラーがアルゼンチンの振る舞いを非難
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混乱の最終戦を受け、アルゼンチンは厳しい視線にさらされている。
スペインが歴史的なワールドカップ優勝を祝う一方、アルゼンチンはタイトル防衛に失敗し、メッシにとっては最後の大会となった。混乱の中で大会は幕を閉じ、アルビセレステの行動には批判が集まっている。
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