2026年W杯決勝。メットライフ・スタジアムで試合終了のホイッスルが鳴り、アルゼンチンがスペインに敗れた直後、大乱闘が勃発した。スペインの控え選手たちがピッチに駆け込み勝利を祝う中、アルゼンチン陣営の緊張が爆発した。

パレデスが乱闘の中心となり退場。このボカ・ジュニアーズ所属MFの行動をきっかけに、テクニカルエリア前で両チームの選手やスタッフが衝突した。







