AFP
翻訳者：
ワールドカップ決勝でスペインに敗れたアルゼンチン。レアンドロ・パレデスが乱闘を起こし退場したことは、国にとって不名誉な出来事となった。
メットライフ・スタジアムでの大混乱
2026年ワールドカップ決勝は、メットライフ・スタジアムで試合終了のホイッスルが鳴った直後、アルゼンチンがスペインに敗れたことをきっかけに大規模な乱闘へと発展し、醜い幕切れとなった。ラ・ロハの控え選手たちがピッチに駆け込んで勝利を祝う中、敗れた王者アルゼンチン陣営の緊張が爆発した。
ボカ・ジュニアーズ所属のMFパレデスが乱闘の中心となり退場。これをきっかけにテクニカルエリア前で両チームの選手やスタッフが巻き込まれる大乱闘に発展した。
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パレデスとフェルナンデスが退場
映像には、パレデスがスペイン代表エリック・ガルシアの喉元を強く突き飛ばす場面が映っていた。ガルシアは倒れ込み、それがきっかけで大規模な乱闘に発展した。さらにパレデスはバルセロナの若手ガビを地面に押し倒し、顔面を押し付け、足で蹴りつけたように見えた。
規律違反は試合終了のホイッスルで始まったわけでも終わったわけでもなく、アルゼンチンは正規時間の終盤にフェルナンデスが2枚目のイエローで退場し、すでに10人だった。2人の退場でスカローニ監督率いるチームは悲惨な一夜を締めくくり、メッシにキャリアにふさわしい結末をもたらせなかった。
ネヴィルとシアラーがアルゼンチンの振る舞いを非難
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混乱した決勝戦の後、アルゼンチンは厳しい視線にさらされている。
スペインが歴史的優勝を祝う一方、アルゼンチンは王座防衛失敗の悔しさを味わった。決勝はメッシの最後のW杯となったが、混乱で大会は proper な幕切れを迎えられず、アルビセレステは振る舞いへの批判を避けられない。
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