2026年ワールドカップ決勝は、メットライフ・スタジアムで試合終了のホイッスルが鳴った直後、アルゼンチンがスペインに敗れたことをきっかけに大規模な乱闘へと発展し、醜い幕切れとなった。ラ・ロハの控え選手たちがピッチに駆け込んで勝利を祝う中、敗れた王者アルゼンチン陣営の緊張が爆発した。

ボカ・ジュニアーズ所属のMFパレデスが乱闘の中心となり退場。これをきっかけにテクニカルエリア前で両チームの選手やスタッフが巻き込まれる大乱闘に発展した。







