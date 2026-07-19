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Yosua Arya

翻訳者：

ワールドカップ決勝でスペインに敗れたアルゼンチン。レアンドロ・パレデスが乱闘を起こし退場したことは、国にとって不名誉な出来事となった。

アルゼンチン
ワールドカップ
スペイン 対 アルゼンチン
レアンドロ・ダニエル・パレデス
スペイン

アルゼンチンはスペインとの決勝で敗れ、連覇を逃した。試合終了間際にエンツォ・フェルナンデスが退場し、その後、大規模な乱闘でレアンドロ・パレデスも退場。試合後の混乱はスペインの歴史的優勝を汚し、専門家から強い批判を受けた。

  • メットライフ・スタジアムでの大混乱

    2026年ワールドカップ決勝は、メットライフ・スタジアムで試合終了のホイッスルが鳴った直後、アルゼンチンがスペインに敗れたことをきっかけに大規模な乱闘へと発展し、醜い幕切れとなった。ラ・ロハの控え選手たちがピッチに駆け込んで勝利を祝う中、敗れた王者アルゼンチン陣営の緊張が爆発した。

    ボカ・ジュニアーズ所属のMFパレデスが乱闘の中心となり退場。これをきっかけにテクニカルエリア前で両チームの選手やスタッフが巻き込まれる大乱闘に発展した。



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  • ParedesGetty

    パレデスとフェルナンデスが退場

    映像には、パレデスがスペイン代表エリック・ガルシアの喉元を強く突き飛ばす場面が映っていた。ガルシアは倒れ込み、それがきっかけで大規模な乱闘に発展した。さらにパレデスはバルセロナの若手ガビを地面に押し倒し、顔面を押し付け、足で蹴りつけたように見えた。

    規律違反は試合終了のホイッスルで始まったわけでも終わったわけでもなく、アルゼンチンは正規時間の終盤にフェルナンデスが2枚目のイエローで退場し、すでに10人だった。2人の退場でスカローニ監督率いるチームは悲惨な一夜を締めくくり、メッシにキャリアにふさわしい結末をもたらせなかった。

  • ネヴィルとシアラーがアルゼンチンの振る舞いを非難

    試合後のアルゼンチン代表の振る舞いには、テレビ解説者から批判が相次いだ。ITVで解説した元マンチェスター・ユナイテッド主将のゲイリー・ネヴィルは、こう語った。

    「恥ずべき行為だ」とネヴィルは語った。「アルゼンチン代表の闘志、命がけで戦い、もみ合う姿勢は大好きだ。メッシがチームを支えてきたが、ここ数試合の振る舞いは恥ずべきものだった。」

    アラン・シアラーもBBCでパレデスの行動を批判した。「彼は相手の顔面に2、3発のパンチを浴びせた。許されるべきではない。試合の重要性はわかるが、負けるにも作法がある。アルゼンチンではこうした光景を何度も見てきた。試合後の反応はひどい」

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  • MessiGetty Images

    混乱した決勝戦の後、アルゼンチンは厳しい視線にさらされている。

    スペインが歴史的優勝を祝う一方、アルゼンチンは王座防衛失敗の悔しさを味わった。決勝はメッシの最後のW杯となったが、混乱で大会は proper な幕切れを迎えられず、アルビセレステは振る舞いへの批判を避けられない。