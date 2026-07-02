パペ・ティアウ監督は、リードしていた展開でゲイエら主力を交代させた采配について集中的に質問を受けた。ティアウ監督は、交代は戦術ミスではなく、選手の疲労によるやむを得ない判断だったと説明した。

「選手たちは疲れており、このままプレーさせるのはプロとして妥当ではないと判断した。同等の選手と交代させるしかなかった」とティアウ監督は説明した。「2－0でリードしながら敗れると交代が話題になるのは当然だ。だが、すべてを交代だけの問題に帰するのはできない。今回は戦術より疲労が最大の要因だった」



