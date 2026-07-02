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ワールドカップ敗退直後、セネガルのスター選手がインスタグラムで「代表としてプレーするのはもう嫌だ」と投稿した。
衝撃的な引退表明がセネガルに波紋を広げる
ゲイエは、現在のコーチングスタッフが在任している限りセネガル代表としてプレーしない意向を表明した。この声明は、ベルギーに3－2で敗れワールドカップから敗退した直後にSNSで発表され、アフリカのサッカー界に衝撃が走った。
大会を通じて代表の要だったゲイエは、インスタグラムのストーリーで「この技術スタッフが在任している限り代表から離れる」と投稿した。Instagram/p.gueye24
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2点リードを逃す
ゲイエの交代が試合を左右した。セネガルはハビブ・ディアラとイスマイラ・サールのゴールで優位に立ち、ベスト16でのアメリカ戦へ王手をかけていた。しかし64分、ゲイエがラミン・カマラと交代すると流れが変わった。
ベルギーは終了間際の10分間にロメル・ルカクとユーリ・ティエレマンスが2得点を挙げ、試合は延長戦へ。125分にはVARの介入でティエレマンスがPKを決め、逆転が完成した。この敗北で、期待された大会は苦い幕切れとなった。
ティアオ、物議を醸した選手交代を擁護
パペ・ティアウ監督は、リードしていた展開でゲイエら主力を交代させた采配について集中的に質問を受けた。ティアウ監督は、交代は戦術ミスではなく、選手の疲労によるやむを得ない判断だったと説明した。
「選手たちは疲れており、このままプレーさせるのはプロとして妥当ではないと判断した。同等の選手と交代させるしかなかった」とティアウ監督は説明した。「2－0でリードしながら敗れると交代が話題になるのは当然だ。だが、すべてを交代だけの問題に帰するのはできない。今回は戦術より疲労が最大の要因だった」
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大混乱に陥っているプログラム
この退場とゲイエの抗議は、セネガル代表を取り巻く論争に新たな幕を加えた。ティアウ監督はアフリカネイションズカップ決勝（対モロッコ）でも審判判定に抗議し、選手にピッチを去るよう命じて批判を受けた。試合ではセネガルが勝ったが、CAFは後に結果を覆し、優勝をモロッコに与えた。
ベルギー戦の敗戦についてティアウ監督は落胆し、こう語った。「重要な試合に負けてしまった。セネガル国民のために勝ちたかったし、その資格はあると思っていたが、残念ながら敗退した。私は悲しいし、選手たちも悲しい。みんな本選出場を強く望んでいたからだ。」