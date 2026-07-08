ワールドカップ敗退後、アルゼンチンに敗れたエジプトサッカー協会は「沈黙できない」と審判判定を痛烈に批判した。

ワールドカップベスト16でエジプト代表はアルゼンチンに3－2で劇的かつ物議を醸す敗北を喫した。2－0とリードしながら92分にエンツォ・フェルナンデスの決勝弾で逆転された。試合後、エジプトサッカー協会（EFA）は審判の偏向とVARの不具合を指摘し、沈黙を破った。

EFAは声明で「アルゼンチン戦での審判判定とVARの不適切な運用に沈黙できない。複数の場面で一貫性と公平性に重大な疑問が残った」と主張した。

同協会はさらに、国内外の専門家やアナリストが審判判定を問題視しているとし、「特に2026年FIFAワールドカップのような大会では、審判業務の誠実さ、公平性、透明性が不可欠である」と強調した。