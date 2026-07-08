AFP
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ワールドカップ敗退後、アルゼンチンに敗れたエジプトサッカー協会は「沈黙できない」と審判判定を痛烈に批判した。
EFA、VAR不具合の説明責任を要求
ワールドカップベスト16でエジプト代表はアルゼンチンに3－2で劇的かつ物議を醸す敗北を喫した。2－0とリードしながら92分にエンツォ・フェルナンデスの決勝弾で逆転された。試合後、エジプトサッカー協会（EFA）は審判の偏向とVARの不具合を指摘し、沈黙を破った。
EFAは声明で「アルゼンチン戦での審判判定とVARの不適切な運用に沈黙できない。複数の場面で一貫性と公平性に重大な疑問が残った」と主張した。
同協会はさらに、国内外の専門家やアナリストが審判判定を問題視しているとし、「特に2026年FIFAワールドカップのような大会では、審判業務の誠実さ、公平性、透明性が不可欠である」と強調した。
- Getty Images Sport
ファラオたちの権利を守る
エジプトサッカー連盟（EFA）は、米国での代表チームの扱いを看過できないと主張した。 同連盟は選手たちが公平な競技環境を保障されなかったと感じており、エジプト側の怒りの核心は2つの重大な判定にある。1つ目は、試合の流れを変える可能性があったゴールがVAR（ビデオ・アシスタント・レフェリー）によって取り消されたこと。アナリストはこれを「行き過ぎた介入」と評した。2つ目は、エンツォ・フェルナンデスの決勝ゴールにつながるプレーで、アレクシス・マカリスターの明らかなファウルが罰せられなかったという主張だ。
「エジプトサッカーは常にフェアプレーの原則とスポーツマンシップを尊重してきた。すべてのチームが対等な条件で競い、平等な扱いを受けるべきだ」と声明は述べている。「今回の出来事は、最高水準の審判を期待していた選手、スタッフ、サポーターに広範な不満を引き起こした。」
最後に、ファンへの約束で結ばれた。「エジプト代表の権利を守ることは、我々の信念に基づく責任だ。代表選手とサポーターは、公平な判定を受けるべきだ。」
ホッサム・ハッサンは「不公正」とメッシへの偏向を指摘
EFAの公式見解は、試合後の記者会見で本音を語ったホッサム・ハッサン監督のコメントを受けて発表された。彼は外部要因が働き、リオネル・メッシ擁する前回王者が大会に残ったと示唆した。
「我々は前回王者を上回っていた。だが結果にはピッチ内外の要因が働いた」とハッサン監督は語った。「おそらく彼らは世界王者を残したかったのだろう。あるいはメッシを勝ち残らせたかったのかもしれない。 敬意もフェアプレーも感じられなかった。PKは取り消され、VARの確認もなく、2点目も不可解に無効にされた」
同監督は、大会を巡る世論がチームのパフォーマンスより重視されたと感じていた。「『不運だった』と美しく言いたいが、我々は不当な扱いを受けた」と語り、落胆を隠さなかった。
- AFP
エジプトの快進撃が終了し、前回王者のアルゼンチンが勝ち進んだ。
この痛烈な敗北で、エジプトのワールドカップは幕を閉じた。ファラオズは1934年大会（16チームのみ）を除き、初めてベスト16入りし、4度目の出場を果たしていた。 一方、アルゼンチンは王座防衛へ準々決勝に進出し、PK戦でコロンビアを破ったスイスと対戦する。
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