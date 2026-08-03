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ワールドカップ売却騒動を受け、FAがFIFA会長ジャンニ・インファンティーノへの支持を撤回へ
インファンティーノ、母国4協会から高まる圧力に直面
イングランドサッカー協会（FA）は、ジャンニ・インファンティーノ会長の指導体制と正式に距離を置く構えで、ウェンブリーの権力構図における大きな変化を示すものとなりそうだ。正式に支持撤回を表明した最初の加盟協会となったウェールズサッカー協会に続き、イングランドも同様の措置に出る見通しで、スイス系イタリア人の同会長をその地位から退かせる狙いがある。『Independent』によれば、FAは現在、支持を撤回する正式な書簡をFIFAに送る準備を進めており、10年にわたるその支配体制がキャリアで最も厳しい精査にさらされている会長への圧力はさらに強まっている。
この論争の発端は、『FIFAフォワード・エンタープライズ（FFE）』創設案にある。これはFIFAの資産の20％の持ち分を民間投資家に売却することを目指したものだった。ジョシュア・クシュナー率いるグループ、スライブ・エターナルが主導投資家に充てられる予定だったと報じられている。この取引を巡る政治的な見え方は、クシュナー家とトランプ政権のつながりによってさらに複雑化した。ただ、その後にアメリカのドナルド・トランプ大統領は、この売却計画が撤回される前にインファンティーノ会長とこの件について話してはいなかったと主張している。
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UEFA、ボイコットと法的措置を示唆
欧州の統括団体UEFAは、この民営化入札に対する最も声高な批判者だった。一時はFIFAの全大会をボイコットすると脅しており、これには今後の女子ワールドカップと2030年の男子大会も含まれていた。そうなれば、世界統括団体としての権威は事実上、破綻していたことになる。インファンティーノが計画を棚上げした後、UEFAは同氏のリーダーシップへの信頼を失ったと確認し、現在は売却計画をめぐって法的措置を「積極的に検討している」とFIFA会長に書簡で伝えている。
混乱は外部組織に限られておらず、インファンティーノは自身の組織内でも反発に直面している。上級顧問のカルロス・コルデイロはこの計画に抗議して辞任し、FIFAのチーフ・オペレーティング・オフィサーであるケビン・ラムールは、交渉の性質について会長がFIFA職員を「欺いた」と述べたと報じられている。協議が欠如していたことは、Concacafとアジアサッカー連盟も激怒させ、大会の将来について蚊帳の外に置かれていたことに憤りを示した。
政界関係者と幹部らが変革を求める
反発は政治の最上層にまで達しており、英国のアンディ・バーナム首相は、インファンティーノはFIFAを率いるには「不適切な人物」だと述べた。現指導部はもはやその役割を果たすにふさわしくないという見方は、インファンティーノが依然として2027年3月の再選出馬を予定しているにもかかわらず、欧州全土で勢いを増している。
インファンティーノが民間投資へとかじを切ろうとした試みは、多くの人々に、サッカー界の伝統的な枠組みの外で財政的権力を固めようとする必死の試みと受け止められた。UEFAが用いた「みすぼらしい裏取引」という表現は、世界のサッカー界で最も利益を生む資産を管理するために必要な信頼関係が崩れていることを示唆している。
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FIFA指導部をめぐる世界的な分断
欧州と北米の一部が公然と反旗を翻す一方で、インファンティーノはいまだに他地域で一定の支持基盤を維持している。モロッコ、エジプト、カタールを含むアフリカおよびアジアの複数のサッカー統括団体は、この週末に大統領への支持を公に表明した。2027年3月の選挙が近づくなか、FIFA政治の構図は急速に変化している。FAによる支持撤回は単なる象徴的な意思表示ではない。他国にも懸念を表明するよう促すための戦術的な動きである。十分な数の協会がこれに続けば、FIFA臨時総会が実現する可能性は現実味を帯びる。
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