ワールドカップ売却騒動を受け、FAがFIFA会長ジャンニ・インファンティーノへの支持を撤回へ

欧州の統括団体UEFAは、この民営化入札に対する最も声高な批判者だった。一時はFIFAの全大会をボイコットすると脅しており、これには今後の女子ワールドカップと2030年の男子大会も含まれていた。そうなれば、世界統括団体としての権威は事実上、破綻していたことになる。インファンティーノが計画を棚上げした後、UEFAは同氏のリーダーシップへの信頼を失ったと確認し、現在は売却計画をめぐって法的措置を「積極的に検討している」とFIFA会長に書簡で伝えている。

混乱は外部組織に限られておらず、インファンティーノは自身の組織内でも反発に直面している。上級顧問のカルロス・コルデイロはこの計画に抗議して辞任し、FIFAのチーフ・オペレーティング・オフィサーであるケビン・ラムールは、交渉の性質について会長がFIFA職員を「欺いた」と述べたと報じられている。協議が欠如していたことは、Concacafとアジアサッカー連盟も激怒させ、大会の将来について蚊帳の外に置かれていたことに憤りを示した。