FCバイエルン・ミュンヘンのベテラン選手は、ワールドカップで最も多く出場したゴールキーパーとなった。ノイアーは、ドイツ代表のグループリーグ第2戦コートジボワール戦で通算21試合目に出場する。
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ワールドカップ唯一の記録：マヌエル・ノイアーがドイツ対コートジボワール戦で歴史的偉業を達成
これまでの最多出場記録は、フランス代表の長期にわたる正ゴールキーパー、ウーゴ・ロリスが持つ20試合である。
ドイツのノイアーは2009年6月のアラブ首長国連邦戦（7－2）で代表デビュー。翌年の南アフリカW杯では負傷したレネ・アドラーに代わり正GKとなった。
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ノイアーはW杯後にドイツ代表を引退する
この40歳のGKは、2014年ブラジル、2018年ロシア、2022年カタールと3大会連続で正守護神を務めた。2024年EURO後に代表引退を表明したが、現在開催中のアメリカ・カナダ・メキシコW杯でナーゲルスマン監督に再招集された。
本人は「これが最後の大会。2年後の欧州選手権でゴールを守るつもりはない」と明言している。
バイエルンのGKノイアーはドイツ代表で通算125試合に出場し、119失点、50試合で無失点を記録。最大の栄光は2014年W杯優勝だ。