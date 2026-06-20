ワールドカップ唯一の記録：マヌエル・ノイアーがドイツ対コートジボワール戦で歴史的偉業を達成

この40歳のGKは、2014年ブラジル、2018年ロシア、2022年カタールと3大会連続で正守護神を務めた。2024年EURO後に代表引退を表明したが、現在開催中のアメリカ・カナダ・メキシコW杯でナーゲルスマン監督に再招集された。

本人は「これが最後の大会。2年後の欧州選手権でゴールを守るつもりはない」と明言している。

バイエルンのGKノイアーはドイツ代表で通算125試合に出場し、119失点、50試合で無失点を記録。最大の栄光は2014年W杯優勝だ。