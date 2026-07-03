ワールドカップ史上、このような事態は1選手にしか起きていない。エジプトのモハメド・ハニーが歴史的な失態を犯した。

データ提供会社オプタ（Opta）によると、ハニーはワールドカップで2度のオウンゴールを記録した史上2人目の選手となった。1966年大会のイヴァン・ヴツォフ以来のことだ。ヴツォフはポルトガル戦（0-3）とハンガリー戦（1-3）でそれぞれオウンゴールを決めている。

また、オーストラリア戦でのハニーのオウンゴールにより、2026年大会のオウンゴール数は通算13個となり、大会最多記録を更新した。従来の最多は2018年大会の12個だった。