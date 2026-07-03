金曜日に米国ダラスで行われた試合で、ハニーは55分にオウンゴールでオーストラリアに1－1の同点をもたらし、試合は延長戦へ。このエジプト人選手は今大会2度目のオウンゴールで、グループリーグ初戦のベルギー戦（1－1）でも自軍GKを破っていた。
翻訳者：
ワールドカップ史上、このような事態は1選手にしか起きていない。エジプトのモハメド・ハニーが歴史的な失態を犯した。
データ提供会社オプタ（Opta）によると、ハニーはワールドカップで2度のオウンゴールを記録した史上2人目の選手となった。1966年大会のイヴァン・ヴツォフ以来のことだ。ヴツォフはポルトガル戦（0-3）とハンガリー戦（1-3）でそれぞれオウンゴールを決めている。
また、オーストラリア戦でのハニーのオウンゴールにより、2026年大会のオウンゴール数は通算13個となり、大会最多記録を更新した。従来の最多は2018年大会の12個だった。
- AFP
モハメド・ハニーは、オウンゴールを決める数分前、一瞬意識が朦朧としていた
オウンゴール直前、ハニーは自陣5メートルエリアでオーストラリアのメトカーフと衝突し、一時意識が朦朧とした。エジプトの名門アル・アハリに所属する30歳は、治療後に試合に戻った。
2026年W杯ノックアウトステージ1回戦のオーストラリア戦は、ハニーにとって46試合目の代表戦。彼は大会の主力DFであり、グループリーグ第2戦のニュージーランド戦（3-1勝利）ではアシストを記録している。
2026年ワールドカップでのオウンゴールは現在13個
オウンゴールを決めた選手
試合
結果
ダミアン・ボバディージャ
アメリカ対パラグアイ
4–1
ミロ・ムハイム
スイス 対 カタール
1-1
モハメド・ハニー
エジプト対ベルギー
1-1
アイマン・フセイン
ノルウェー 対 イラク
4-1
ヤザン・アル＝アラブ
オーストリア 対 ヨルダン
3-1
モハメド・アル・マンナイ
カナダ対カタール
6–0
キャメロン・バージェス
アメリカ対オーストラリア
2-0
ハッサン・アル・タンバクティ
スペイン対サウジアラビア
4-0
アブドゥヴォヒド・ネマトフ
ポルトガル対ウズベキスタン
5-0
スルタン・アル・ブレイク
ボスニア・ヘルツェゴビナ 対 カタール
3-1
ボノ
モロッコ 対 ハイチ
4–2
エリエス・スキリ
チュニジア対オランダ
1-3
モハメド・ハニー
エジプト対オーストラリア
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