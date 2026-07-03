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FBL-WC-2026-MATCH88-AUS-EGYAFP
Oliver Maywurm

翻訳者：

ワールドカップ史上、このような事態は1選手にしか起きていない。エジプトのモハメド・ハニーが歴史的な失態を犯した。

ワールドカップ
オーストラリア 対 エジプト
オーストラリア
エジプト
モハメド・ハニー

エジプトの右サイドバック、モハメド・ハニーは、2026年ワールドカップ16強のオーストラリア戦で、2つの意味で歴史的なオウンゴールを犯した。

金曜日に米国ダラスで行われた試合で、ハニーは55分にオウンゴールでオーストラリアに1－1の同点をもたらし、試合は延長戦へ。このエジプト人選手は今大会2度目のオウンゴールで、グループリーグ初戦のベルギー戦（1－1）でも自軍GKを破っていた。

  • データ提供会社オプタ（Opta）によると、ハニーはワールドカップで2度のオウンゴールを記録した史上2人目の選手となった。1966年大会のイヴァン・ヴツォフ以来のことだ。ヴツォフはポルトガル戦（0-3）とハンガリー戦（1-3）でそれぞれオウンゴールを決めている。

    また、オーストラリア戦でのハニーのオウンゴールにより、2026年大会のオウンゴール数は通算13個となり、大会最多記録を更新した。従来の最多は2018年大会の12個だった。

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    モハメド・ハニーは、オウンゴールを決める数分前、一瞬意識が朦朧としていた

    オウンゴール直前、ハニーは自陣5メートルエリアでオーストラリアのメトカーフと衝突し、一時意識が朦朧とした。エジプトの名門アル・アハリに所属する30歳は、治療後に試合に戻った。

    2026年W杯ノックアウトステージ1回戦のオーストラリア戦は、ハニーにとって46試合目の代表戦。彼は大会の主力DFであり、グループリーグ第2戦のニュージーランド戦（3-1勝利）ではアシストを記録している。

  • 2026年ワールドカップでのオウンゴールは現在13個


    オウンゴールを決めた選手

    試合

    結果

    ダミアン・ボバディージャ

    アメリカ対パラグアイ

    4–1

    ミロ・ムハイム

    スイス 対 カタール

    1-1

    モハメド・ハニー

    エジプト対ベルギー

    1-1

    アイマン・フセイン

    ノルウェー 対 イラク

    4-1

    ヤザン・アル＝アラブ

    オーストリア 対 ヨルダン

    3-1

    モハメド・アル・マンナイ

    カナダ対カタール

    6–0

    キャメロン・バージェス

    アメリカ対オーストラリア

    2-0

    ハッサン・アル・タンバクティ

    スペイン対サウジアラビア

    4-0

    アブドゥヴォヒド・ネマトフ

    ポルトガル対ウズベキスタン

    5-0

    スルタン・アル・ブレイク

    ボスニア・ヘルツェゴビナ 対 カタール

    3-1

    ボノ

    モロッコ 対 ハイチ

    4–2

    エリエス・スキリ

    チュニジア対オランダ

    1-3

    モハメド・ハニー

    エジプト対オーストラリア

    -:-


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