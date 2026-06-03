ワールドカップ史上最強の監督陣？ カルロ・アンチェロッティ、トーマス・トゥヘル、マウリシオ・ポチェッティーノらが2026年に激突へ

ピッチ上で多くのスーパースターが躍動する一方、監督席にも馴染みのある顔が並ぶ。 クラブから代表へ転身した名将、元プレミアリーグ監督、現役時代に名を馳せたレジェンドがそろい踏みだ。史上最もスター揃いで、しかも最強の監督陣と言えるかもしれない。
では、クラブでの活躍や過去の大会で知られるあのビッグネームとは一体誰なのか？ GOALが、知っておくべきワールドカップの監督たちを紹介する。
ピッチ上で多くのスーパースターが躍動する一方、監督席にも馴染みのある顔が並ぶ。 クラブから代表へ転身した名将、元プレミアリーグ監督、現役時代に名を馳せたレジェンドがそろい踏みだ。史上最もスター揃いで、しかも最強の監督陣と言えるかもしれない。
では、クラブでの活躍や過去の大会で知られるあのビッグネームとは一体誰なのか？ GOALが、知っておくべきワールドカップの監督たちを紹介する。
今回のワールドカップには、過去10年間で欧州クラブサッカー界で最も成功を収めた4人の監督が参加する。
レアル・マドリード、ACミラン、パリ・サンジェルマン、チェルシーを率い、チャンピオンズリーグ5度制覇、5カ国でリーグ優勝を果たしたカルロ・アンチェロッティは、ブラジルが24年ぶりの6度目の世界制覇を目指す。
ブラジル代表初となる外国人監督のアンチェロッティは、就任1年目は苦戦したが、チームは大会直前に調子を上げている。
同じくCL制覇経験を持つトーマス・トゥヘルは、イングランドの60年に及ぶ苦悩に終止符を打とうとしている。 彼は予選8試合を全勝無失点で突破し、本大会でもカップ戦での実績が期待される。
アンチェロッティやトゥヘルと同様にスタンフォード・ブリッジとパルク・デ・プランスで指揮を執ったマウリシオ・ポチェッティーノも、米国代表を率いて大会に挑む。 チームは不安定で主力も離脱し、自身の将来も疑問視されたが、本大会で米国を導く指導力は十分だ。
4人の中で唯一、国際大会の経験を持つユリアン・ナーゲルスマンが最後を飾る。 30代で代表監督に就いたほぼ唯一の指導者であり、若々しいエネルギーでチームを率いる。バイエルン時代から注目される結果を残しており、2年前のユーロ8強超えを狙う。
彼らはクラブレベルで多数のタイトルを獲得してきたが、代表チームではまだ優勝経験がない。しかし、今大会には大会制覇の方法を熟知する監督もいる。
ディディエ・デシャン率いるフランスは2018年優勝、2022年準優勝。今大会が彼の最後のW杯となる。14年間で3度の決勝進出を果たした経験から、再び躍進を遂げると見る声も多い。
その次にワールドカップを制したリオネル・スカローニもアルゼンチン代表を率いる。カタール制覇後、何度も退任を示唆しながらもチームを離れず、コパ・アメリカでも2度優勝。今回はリオネル・メッシにとって最後の代表大会となるかもしれない。
2026年の大会でチームを率いるワールドカップ優勝監督はデシャンとスカローニだけだが、大陸大会で成功を収めた監督は他にもいる。ルイス・デ・ラ・フエンテはスペインの各年代別代表を経て、ユーロ2024でイングランドを破りラ・ロハを優勝に導いた。
最もドラマチックなのはエメルス・フェーだ。2023年アフリカネイションズカップでコートジボワールは大会中にジャン＝ルイ・ガセットが辞任し、フェーが監督代行として決勝まで進みナイジェリアを破った。
1月のアフリカネイションズカップでは、選手たちに抗議のためピッチを退くよう指示したパペ・ティアウが優勝監督と称されることもある。その後CAFはモロッコを優勝と認定したが、ティアウは自宅に優勝メダルを飾っている。
アンチェロッティ、トゥヘル、ポチェッティーノだけでなく、多くの元プレミアリーグ監督がワールドカップの舞台に立つ。
元リーズ・ユナイテッド監督のマルセロ・ビエルサはウルグアイを率いる。3年半にわたるウェスト・ヨークシャーでの熱狂的な支持を受け、ウルグアイが勝ち進めば同国のアイコンになるだろう。
ジェシー・マーシュもエランド・ロードのOBで、共催国カナダを率いて番狂わせを狙う。彼はポチェッティーノの前に米国代表監督の最有力候補だったとされ、母国だけでなくイングランドの批判にも実力で答えようとしている。
ロナルド・クーマンはサウサンプトンとエバートンで監督を務め、今回はオランダ代表を率いる。直近ではバルセロナを指揮していた。 ロベルト・マルティネスもエバートンとウィガン・アスレティックを率いた後、ポルトガル代表の指揮を執る。2016～2022年にはベルギーの「黄金世代」を2度のワールドカップへ導いたが、優勝はならなかった。今回はクリスティアーノ・ロナウドにキャリアで唯一足りないタイトルをもたらす使命を負う。
一方、ウルヴァーハンプトンやウェストハムを率いた経験のあるフレン・ロペテギは、2018年W杯直前にレアル・マドリードとの交渉でスペイン代表監督を解任されたが、今回カタール代表を率いて初めてW杯の舞台に立つ。 マンチェスター・ユナイテッドで指導したラルフ・ラングニックはオーストリア代表に「ゲゲンプレス」を導入。元ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオンのスティーブ・クラークは、スコットランドを初ベスト16へ導く。
チェルシーとウェストハムで苦戦したグラハム・ポッターはスウェーデンをUEFAプレーオフで勝ち抜き、北米でアレクサンダー・イサクやヴィクトル・ギョケレスを起用する。
78歳のディック・アドヴォカートはプレミアリーグ史上最年長の監督となる見込みで、サンダーランドやPSVなどを率いた経験を生かし、キュラソーを率いて32年ぶり3度目のワールドカップに挑む。 娘の病気を理由に一度は辞任したが、数週間後に説得されて復帰した。
ノルウェーのスタレ・ソルバッケン、パナマのトーマス・クリスチャンセン、チュニジアのサブリ・ラムーシは、いずれもチャンピオンシップ（2部）での指導経験がある。ソルバッケンはウルヴァーハンプトンを、クリスチャンセンはリーズで1シーズン未満を、ラムーシはノッティンガム・フォレストとカーディフ・シティを2部で率いた。
2年または4年ごとに、ファンがテレビの前に座り試合を見守る際、必ずその姿を見せる大会サッカーの代名詞的な監督がいる。
その一人であるズラトコ・ダリッチはクロアチアを3度目のW杯へ導く。彼は過去2大会でベスト4入りし、2018年には準優勝を果たした。そのため2026年も同等の結果が求められる。
ハビ・アギーレもメキシコ代表を率いて3度目の出場だが、いずれも別々の任期中である。2002年と2010年に続き、今回は共催国としての最後の挑戦で復帰。大会後、指揮権はアシスタントコーチで伝説的元主将のラファ・マルケスに引き継がれる予定だ。
森保一監督は2018年に日本代表アシスタントコーチを務め、2022年に監督に昇格。厳しい組を突破し、スペインとドイツを破った。
スイスを率いたウラジミール・ペトコビッチはアルジェリアを、オーストラリアを16強に導いたグラハム・アーノルドはイラクを本大会へ導いた。
しかし、カルロス・ケイロスには及ばない。ガーナ代表監督就任のオファーを直前に受諾し、史上3人目となる5大会連続指揮へ。 彼はレアル・マドリード監督やマンチェスター・ユナイテッドのアシスタントコーチを務め、ポルトガルとイラン（3回）を率いて大会に出場した。今回、ボラ・ミロティノヴィッチと1994年優勝監督カルロス・アルベルト・ペレイラに並ぶ記録を達成する。なお、ペレイラは6回の出場が最多記録である。
アンチェロッティ、クーマン、ポチェッティーノは、選手としてトップレベルで成功を収めた後、監督に転身した。しかし2026年時点で、実際にピッチでワールドカップを制した経験を持つ監督は2人だけだ。
その1人がデシャンだ。彼は1998年フランス代表として優勝し、監督としてもタイトルを獲得した、選手・監督両方でトロフィーを掲げた史上3人目の人物である。もう1人は2006年イタリア代表のキャプテン、ファビオ・カンナバーロだ。
バロンドール受賞から20年、彼は初出場ウズベキスタン代表を率いる。10月の監督就任後、成績は波がある。中アジア初出場のチームは、ポルトガルやコロンビアと同居するグループ突破を狙う。
イタリアファンは3大会連続で本大会を逃したが、元代表FWヴィンチェンツォ・モンテッラが率いるトルコ代表に注目している。ユーロ2000準優勝メンバーであり、ローマでセリエA制した経験を持つモンテッラは、トルコを2002年準決勝以来のW杯へ導いた。