ワールドカップ史上最強の監督陣？ カルロ・アンチェロッティ、トーマス・トゥヘル、マウリシオ・ポチェッティーノらが2026年に激突へ

今回のワールドカップには、過去10年間で欧州クラブサッカー界で最も成功を収めた4人の監督が参加する。

レアル・マドリード、ACミラン、パリ・サンジェルマン、チェルシーを率い、チャンピオンズリーグ5度制覇、5カ国でリーグ優勝を果たしたカルロ・アンチェロッティは、ブラジルが24年ぶりの6度目の世界制覇を目指す。

ブラジル代表初となる外国人監督のアンチェロッティは、就任1年目は苦戦したが、チームは大会直前に調子を上げている。

同じくCL制覇経験を持つトーマス・トゥヘルは、イングランドの60年に及ぶ苦悩に終止符を打とうとしている。 彼は予選8試合を全勝無失点で突破し、本大会でもカップ戦での実績が期待される。

アンチェロッティやトゥヘルと同様にスタンフォード・ブリッジとパルク・デ・プランスで指揮を執ったマウリシオ・ポチェッティーノも、米国代表を率いて大会に挑む。 チームは不安定で主力も離脱し、自身の将来も疑問視されたが、本大会で米国を導く指導力は十分だ。

4人の中で唯一、国際大会の経験を持つユリアン・ナーゲルスマンが最後を飾る。 30代で代表監督に就いたほぼ唯一の指導者であり、若々しいエネルギーでチームを率いる。バイエルン時代から注目される結果を残しており、2年前のユーロ8強超えを狙う。