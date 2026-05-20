ワールドカップ制覇を経験したアストン・ヴィラのGKエミ・マルティネスは、移籍市場での難しい決断が「正しい選択」だったと確信している。マンチェスター・ユナイテッドへの移籍機会を逃したことも振り返った。

昨年9月の移籍市場最終日、マンチェスター・ユナイテッドが新GKを探していた時期、アルゼンチン人GKマルティネスの去就には激しい憶測が飛び交った。ユナイテッドは最終的にセンネ・ランメンスを獲得。その前夜、ウナイ・エメリ監督はクリスタル・パレス戦のメンバーからマルティネスを外し、彼のヴィラでの立場は危うくなった。

その騒動についてマルティネスは、SCフライブルクとのヨーロッパリーグ決勝を前にした会見で感情を露わにした。「アルゼンチンからイングランドへ家族と別れる時も泣きました」と昨季最終ホームゲームで涙した理由を説明。「サッカーは変わる。監督も来るし去る。 サッカーでは人の出入りはつきものですが、クラブへの敬意は変わりません。私はこのクラブを愛しています」と語った。