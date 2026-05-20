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ワールドカップ制覇を経験したアストン・ヴィラのGKエミ・マルティネスは、移籍市場での難しい決断が「正しい選択」だったと確信している。マンチェスター・ユナイテッドへの移籍機会を逃したことも振り返った。
移籍市場の騒動を振り返って
昨年9月の移籍市場最終日、マンチェスター・ユナイテッドが新GKを探していた時期、アルゼンチン人GKマルティネスの去就には激しい憶測が飛び交った。ユナイテッドは最終的にセンネ・ランメンスを獲得。その前夜、ウナイ・エメリ監督はクリスタル・パレス戦のメンバーからマルティネスを外し、彼のヴィラでの立場は危うくなった。
その騒動についてマルティネスは、SCフライブルクとのヨーロッパリーグ決勝を前にした会見で感情を露わにした。「アルゼンチンからイングランドへ家族と別れる時も泣きました」と昨季最終ホームゲームで涙した理由を説明。「サッカーは変わる。監督も来るし去る。 サッカーでは人の出入りはつきものですが、クラブへの敬意は変わりません。私はこのクラブを愛しています」と語った。
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ヴィラ・プロジェクトへの取り組み
欧州の強豪クラブから誘いを受け、移籍市場で摩擦もあったが、マルティネスはエメリ監督のプロジェクトへの忠誠を再表明した。チャンピオンズリーグ出場権獲得に貢献した元アーセナル選手は、ヴィラの安定感は「ビッグ6」と財政規模が違っても揺らがないと語る。
「私はヴィラとの約束を守ります。ヴィラでワールドカップを制し、2度のゴールデングローブも獲得しました。いつまでもこのクラブを愛します。いつか引退しても、誰かが私の代わりにゴールを守るでしょう。残留でき誇りに思います。正しい選択をしました」とマルティネスは語った。
エメリーの影響力と最後の難関
マルティネスは、エメリ監督のヨーロッパリーグでの実績を称えた。チームが数十年で最大の試合に臨む中、南米を離れ世界的なスターに成長した自身の経験をファンやコーチ陣への勝利の原動力だと語った。
「僕たちはそれに値するし、ファンもそうだ。監督はこの大会で4、5回も決勝を経験している」とマルティネスは語った。「明日のベンチに彼以外を望むわけにはいかない。彼が欧州決勝を指揮する必要はないが、聞いてくれ。僕が決勝に臨むたび、結果ばかり考えてしまう。 いつもルーツを思い出す。若い頃に家族を置いてきたことを。試合中、何が起ころうとも、イングランドでの生活の厳しさを知っている。家族が恋しかった。今でもワールドカップ優勝者であり、代表でもタイトルを獲っているが、貧困から家族を救うためにアルゼンチンを離れたあの少年を忘れない。」
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トロフィーを掲げる夢
オールド・トラッフォードへの移籍は彼にとって新たな道を開く機会だったかもしれない。しかしマルティネスは今、イスタンブールで行われるヨーロッパリーグ決勝で、30年間タイトルを待ち望むヴィラに全力を注いでいる。アルゼンチン代表として世界の頂点を経験した彼にとって、ヴィラ・パークに栄光をもたらすことは依然として個人的な使命だ。彼は決勝を控えたチームの最大の強みとして、団結力を挙げた。
「聞いてくれ。僕はヨーロッパの決勝戦に立っている。今年の様々な状況や戦いを乗り越え、再びチャンピオンズリーグの舞台に立つことができた。我々はプレミアリーグで最も支出の少ないクラブの一つだ。最高の監督、最高のキャプテン、そしてしっかりとしたチームの核がある。団結し、共に戦えば、どんな相手にも勝てると思う」と、このゴールキーパーは自信を持って語った。