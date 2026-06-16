アル・オワイスはサウジアラビアが勝ち点1を得る立役者だった。彼は試合を通じて好セーブ連発。60分を過ぎた直後にはマヌエル・ウガルテの強烈なシュートを指先でポストに弾いた。

終盤もウルグアイの攻撃を阻み続け、ロスタイムにはバルベルデのシュートも防いだ。後半を支配したウルグアイだが、突破候補に期待される決定力には欠けた。

サウジアラビアは貴重な勝ち点1を得て、決勝トーナメント進出の望みを繋いだ。ウルグアイは黒星を免れたものの、内容には不満が残るスタートとなった。