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ワールドカップ初戦のウルグアイ対サウジアラビアで、マキシ・アラウホが終盤に同点弾。不調のダーウィン・ヌニェスはハーフタイムに交代。
サウジアラビアがウルグアイを圧倒、アラウホが反撃
ウルグアイはマイアミでの前半、終盤に失点。サウジアラビアは堅い守りでヌニェスを封じ、ビエルサ監督はハーフタイムに彼を交代させた。41分、モハメド・カンノのヘディングをフェルナンド・ムスレラが弾いたが、アル・アムリが押し込みサウジアラビアが先制した。
後半、ウルグアイはビエルサ監督の采配で生き返り、バルベルデを中心に圧力をかけた。80分、アル・オワイスがヘディングを弾いたところ、アラウホが角度のない位置から押し込み同点とした。
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ヌニェス、サウジに完封される
最大の話題は、ビエルサ監督がハーフタイムにヌニェスを交代させた判断だった。ウルグアイの攻撃は前半流れがなかったが、交代で攻撃力はすぐに向上した。一方、サウジアラビアも今回も規律あるワールドカップらしいプレーを見せた。組織的な守備でウルグアイを苦しめ、南米屈指の強豪と互角に戦った。
アル・オワイスが決勝点を挙げ、試合は引き分けに終わった。
アル・オワイスはサウジアラビアが勝ち点1を得る立役者だった。彼は試合を通じて好セーブ連発。60分を過ぎた直後にはマヌエル・ウガルテの強烈なシュートを指先でポストに弾いた。
終盤もウルグアイの攻撃を阻み続け、ロスタイムにはバルベルデのシュートも防いだ。後半を支配したウルグアイだが、突破候補に期待される決定力には欠けた。
サウジアラビアは貴重な勝ち点1を得て、決勝トーナメント進出の望みを繋いだ。ウルグアイは黒星を免れたものの、内容には不満が残るスタートとなった。
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ウルグアイには改善を求める圧力が高まっている。
サウジアラビアは苦労して得た1点を糧に、6月21日のグループHスペイン戦へ勢いを持続したい。一方、ウルグアイは決勝トーナメント進出へ向け、パフォーマンス向上が必要だ。ビエルサ率いるチームは次戦、マイアミ・スタジアムでカーボベルデと対戦する。