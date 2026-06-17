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ワールドカップ初戦でコンゴ民主共和国に意外な結果に終わった後、ポルトガルのチームメイトがファンに拍手を送る中、クリスティアーノ・ロナウドは一人でピッチを去った。
キャプテンの苛立ちが爆発した
ポルトガルはアフリカ勢との一戦で勝ち点3を逃した。41歳のFWは試合終了のホイッスルが鳴ると、失望を露わにした。ジョアン・ネヴェスが序盤に先制したが、ロベルト・マルティネス率いるチームはヨアン・ウィッサに同点弾を許し、グループステージ初戦は引き分け。
試合終了の笛が鳴ると、ロナウドはすぐにピッチを去った。うつむきながら歩く姿には、結果と自身のチャンスを逃した悔しさが表れていた。ファンに手を振り、コンゴ民主共和国スタッフの1人と握手を交わしたが、試合後の恒例であるチームメイトとの一周はせず、そのまま引き揚げた。
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チームメイトたちは、ヒューストンの観客に感謝を伝え、その場に残った。
キャプテンが一人でトンネルへ消えていく一方、ポルトガル代表の他の選手たちはしばらくピッチに残った。ベテランを先頭にスタジアムを回り、ヒューストンを赤と緑に染めた数千人のファンに感謝を伝えた。試合終了直後のこの行動は、選手たちの姿勢の違いを際立たせた。
ロナウドは2006年のデビュー以来6大会連続出場となり、通算23試合で8得点2アシストを記録している。彼は出場した全大会で得点を挙げており、その驚異的な継続性が注目される。
ポルトガルは巻き返しを狙う
大会前、ロベルト・マルティネス監督は「引き分けは大惨事、負けは世界の終わりだ」と開幕戦の重要性を強調した。試合後、監督は「これがワールドカップだ。今は分析に集中する」と語った。
ポルトガルは次戦ウズベキスタン戦で巻き返しを図り、その後グループK最終戦でコロンビアと対戦する。
- AFP
ロナウドの待望のトロフィー獲得の夢に障害が立ちはだかる
ロナウドは、トロフィーだらけのキャリアに唯一足りないワールドカップ優勝を求め、必死だ。しかしポルトガルの大会スタートは低調で、彼の近年の不振に拍車をかけている。現在、主要大会10試合連続無得点で、代表キャリア最長の得点 drought となっている。