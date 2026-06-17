ポルトガルはアフリカ勢との一戦で勝ち点3を逃した。41歳のFWは試合終了のホイッスルが鳴ると、失望を露わにした。ジョアン・ネヴェスが序盤に先制したが、ロベルト・マルティネス率いるチームはヨアン・ウィッサに同点弾を許し、グループステージ初戦は引き分け。

試合終了の笛が鳴ると、ロナウドはすぐにピッチを去った。うつむきながら歩く姿には、結果と自身のチャンスを逃した悔しさが表れていた。ファンに手を振り、コンゴ民主共和国スタッフの1人と握手を交わしたが、試合後の恒例であるチームメイトとの一周はせず、そのまま引き揚げた。