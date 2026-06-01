Foot Mercatoによると、サリバは土曜日のチャンピオンズリーグ決勝パリ・サンジェルマン戦に負傷を抱えた状態で出場した。試合はPK戦の末、イングランド王者が敗れた。DFは試合の重要性から無理をしてプレーしたが、その代償としてワールドカップ出場が危ぶまれている。

120分間の試合で負傷が悪化。フランス代表31試合出場の実績を持つ彼には、数週間の離脱が避けられない。離脱が長引けば、W杯の一部、甚至いは全試合を欠場する恐れがある。 フランスサッカー連盟も彼の欠場可能性に懸念を示している。