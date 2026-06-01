『フット・メルカート』によると、アーセナルのCBサリバが怪我で数週間離脱する見込みだ。6月11日開幕のW杯を目前に、フランス代表にとっては衝撃的なニュースだ。
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ワールドカップ出場危機。優勝候補フランス代表の主力に直前衝撃。
Foot Mercatoによると、サリバは土曜日のチャンピオンズリーグ決勝パリ・サンジェルマン戦に負傷を抱えた状態で出場した。試合はPK戦の末、イングランド王者が敗れた。DFは試合の重要性から無理をしてプレーしたが、その代償としてワールドカップ出場が危ぶまれている。
120分間の試合で負傷が悪化。フランス代表31試合出場の実績を持つ彼には、数週間の離脱が避けられない。離脱が長引けば、W杯の一部、甚至いは全試合を欠場する恐れがある。 フランスサッカー連盟も彼の欠場可能性に懸念を示している。
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W杯のフランス代表：コナテがサリバの代役として待機
フランスは、サリバという重要選手を欠く見込みだ。25歳の彼はブンデスリーガ選手対象の『キッカー』誌アンケートで「世界最高のディフェンダー」に選ばれ、通常なら「トリコロール軍団」のセンターバックで定位置を確保している。
2024年欧州選手権以降、サリバはデシャン監督の下で不可欠な存在だ。W杯ではバイエルン・ミュンヘンのウパメカノとCBの座を争う予定で、スペイン、アルゼンチンと並んで優勝候補に挙げられている。
リヴァプールを退団しバイエルン・ミュンヘンへの移籍が噂されるイブラヒマ・コナテが代表に選ばれれば、理想的な代役となる。その他、マクセンス・ラクロワ（クリスタル・パレス）、ルーカス・エルナンデス（パリ・サンジェルマン）、右SBのジュール・クンデ（バルセロナ）も候補だ。
2026年W杯：フランス対ドイツの決勝トーナメント1回戦が実現する可能性
キリアン・エムバペ（レアル・マドリード）、ミカエル・オリゼ（バイエルン）、ウスマン・デンベレ（PSG）を擁するフランス代表は、6月16日のセネガル戦でワールドカップをスタートする。ノルウェーとイラクと同じ組で、12グループ中最難関とされる。
2022年準優勝のフランスとドイツが順当にグループ1位で突破すると、16強戦で早くも「レ・ブルー」とドイツ代表が激突する。フランスはトーナメント佳境までにサリバの復帰を期待している。
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ウィリアム・サリバ：フランス代表としての経歴
代表デビュー
2022年3月25日（コートジボワールとの親善試合で2-1勝利）
代表戦
31
代表戦得点
0
主要大会
2022年W杯（1試合出場、準優勝）、2024年EURO（6試合出場、準決勝進出）