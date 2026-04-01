ワールドカップ出場を逃したイタリア、エージェントへの批判の声も：彼らの収入は？過去5年間で10億ユーロ以上、ユヴェントスが首位

スポーツの観点から言えば、昨晩のボスニア対イタリア戦で起きたことは、紛れもなく悲劇だ。イタリアが参加できないワールドカップはこれで3大会連続となる。過去とは異なり、米国、カナダ、メキシコで開催される今大会（6月11日から7月19日まで）には48カ国が予選通過しているが、イタリアはその中に名を連ねていない。 2018年、2022年に続き、2026年も諦めざるを得ない。アズーリがワールドカップで最後に戦ったのは2014年6月24日、最後のゴールを決めたのはマリオ・バロテッリだった。 その後は、完全な空白だ。失望、悔しさ、怒り。まさに昨晩のように、試合後の会見でリノ・ガットゥーゾ監督が国全体に謝罪し、その目は潤んでいた。



