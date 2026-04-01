スポーツの観点から言えば、昨晩のボスニア対イタリア戦で起きたことは、紛れもなく悲劇だ。イタリアが参加できないワールドカップはこれで3大会連続となる。過去とは異なり、米国、カナダ、メキシコで開催される今大会（6月11日から7月19日まで）には48カ国が予選通過しているが、イタリアはその中に名を連ねていない。 2018年、2022年に続き、2026年も諦めざるを得ない。アズーリがワールドカップで最後に戦ったのは2014年6月24日、最後のゴールを決めたのはマリオ・バロテッリだった。 その後は、完全な空白だ。失望、悔しさ、怒り。まさに昨晩のように、試合後の会見でリノ・ガットゥーゾ監督が国全体に謝罪し、その目は潤んでいた。
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ワールドカップ出場を逃したイタリア、エージェントへの批判の声も：彼らの収入は？過去5年間で10億ユーロ以上、ユヴェントスが首位
エージェントの収入はどれくらいか
敗退の翌日は分析と反省の時であり、ガットゥーゾ監督はグラヴィーナ会長からの信任があるにもかかわらず、辞任の可能性も検討している。イタリア代表の敗因について、一部ではスポーツエージェントも非難の的となっている。彼らは移籍市場において、クラブ間の選手移籍を仲介する役割をますます担うようになってきている。 イタリアサッカー連盟（FIGC）の最新報告書によると、2025年のエージェントの収入は前年比で3300万ユーロ増加し、セリエA、セリエB、セリエCのクラブ合計で2億9960万ユーロに達した。これは過去8年間で最高額である。過去5年間で、クラブが支払った総額は13億ユーロ近くに上る。
最も高額な報酬を支払うクラブはどこか
2025年のデータを見ると、ユヴェントスがエージェントへの手数料として最も多く支払ったクラブとなっており、その額は3210万ユーロに達する。2位はナポリの2460万ユーロ、3位はミランの2290万ユーロとなっている。 過去5年間の代理人への支払総額が1億ユーロの大台を突破した3クラブは、ユヴェントス（1億6930万ユーロ）、インテル（1億2850万ユーロ）、そして1億200万ユーロを記録したローマである。 いくつかのデータを分析し、2020年から現在までの数値を考慮すると、ユヴェントスはミラン（7810万ユーロ）やナポリ（7590万ユーロ）の2倍以上の手数料をエージェントに支払っている。