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ワールドカップ出場を目指す米国代表のユヌス・ムサに対し、ACミランのレジェンドが移籍先について助言。「アタランタへのレンタル移籍中の彼は、イタリアの人々が思っている以上に優れている」
ムサの調子が落ち込む一方で、同じくUSMNTのスター選手であるプリシッチは好調を維持している
ムサは、若き日にアーセナルに所属し、スペインのバレンシアでトップチームデビューを果たした後、2023年に1800万ユーロ（1600万ポンド／2100万ドル）の移籍金でイタリアへ移籍した。そこで、代表チームメイトであるクリスチャン・プリシッチと共に、ミランの野心的なプロジェクトの一翼を担うことになった。
プリシッチがロッソネリで活躍し、得点面で自己ベストを更新してファンのお気に入りとなっている一方で、ムサの状況は厳しいものとなっている。ミランでの最初の2シーズンで計40試合に出場したものの、得点を挙げることができず、得意とするポジションでのレギュラー定着も難しかった。
その結果、レンタル移籍が承認されたが、パフォーマンスやコンディションの問題が、このニューヨーク出身の選手を足止めしている。クラブレベルでの出場機会の欠如により、ムサは12ヶ月間A代表での出場機会を得られず、47試合という代表キャップ数に新たな記録を加えることができなかった。
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ムサは、次回の移籍で何を求めているかを語った
マウリシオ・ポチェッティーノ監督が率いる母国開催のワールドカップに向けた構想において、彼の立場は今や深刻な危機に瀕している。しかし、2026年こそが、ムサが国内リーグでキャリアを再建する年となる可能性もある。
ムサの短期的な将来について問われた際、ミランのレジェンドであるアンブロジーニは、Jaydee Livingの提供によりGOALが独占取材した中で次のように語った。 「実のところ、昨年ムサは本来のポジションでプレーしていなかった。当時の監督だった[セルジオ]・コンセイサオは、ムサを右ウイングで起用した。彼はあまり良いパフォーマンスを見せられなかった。だからこそ、その時期以降に彼がプレーするたびに、サン・シーロの誰もが噂話をし、彼にとって良い状況ではなかった。
「彼には別の環境が必要だ。だがアタランタは、出場機会がない以上、彼にとって良い環境ではないと思う。 彼はACミランで見せている以上の実力を持っていると思う。だが、彼にとっての次のステップは、毎日、試合ごとにプレーさせてくれるクラブを見つけることだ。30分プレーして、2試合休んで、また10分プレーするというのは、どれほど難しいことか、私はよく分かっている。彼にとって容易なことではない。だが、彼は良い選手だ。私にとっては、イタリアの多くの人々が思っている以上に優れた選手だ。」
クラブレベルでの困難にもかかわらず、ムサは前向きな姿勢を崩していない
ムサはそれを証明する決意を固めており、プロとしての数々の困難に直面しながらも前向きな姿勢を保っている。彼は先日GOALに対し、次のように語った。「実は、キャリアの中で多くのことがうまくいってきたんだ。バレンシアでのデビューから、若手選手時代に新しい監督が就任し、その監督が毎試合僕をスタメン起用してくれたことまで。 別の監督が来ても、また起用してくれた。グレッグ・バーハルター監督が代表に招集してくれて、若くして代表のスタメンになり、ワールドカップにも出場した。これらはすべて順調に進んでいたが、時には物事が思い通りにいかないこともある。
「そういう時は、それを真正面から受け止め、また運が向いてくると前向きに考えなければなりません。過去に運が向いてきた実績があるのですから、うまくいかないからといって世界の終わりではありません。私はまだ若く、懸命に努力し、すぐにまた運が向いてくるよう全力を尽くしています。」
また、クラブレベルで評価を得るための戦いを経て、今も学び続けている重要な教訓について、彼は次のように付け加えた。「今シーズンは、大きく成長し、多くのことを学んだシーズンだ。初めてのレンタル移籍という経験はすべてが新鮮で、ただひたすら学んでいるところだ。
「こうした状況にどう対処すべきか、しばらくの間チームで主役になれず、出場機会が限られる状況にどう向き合うべきかを学べます。そうした状況への対処法や、そこから立ち直る方法も教えてくれます。このチャンスが巡ってきた時、それをしっかりと掴めたことにただ感謝しています。」
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ムサは米国代表のワールドカップメンバーに選出されるだろうか？
ムサは今シーズン、アタランタで24試合に出場し、セリエAとコッパ・イタリアで得点を挙げているが、出場機会を巡る競争は熾烈だ。彼が米国代表のワールドカップメンバーに選出されるかどうかに関わらず、次の移籍期間中にミランを離れる新たな移籍が実現すると見られている。