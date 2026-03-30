ワールドカップ出場を目指す米国代表のユヌス・ムサに対し、ACミランのレジェンドが移籍先について助言。「アタランタへのレンタル移籍中の彼は、イタリアの人々が思っている以上に優れている」

ムサはそれを証明する決意を固めており、プロとしての数々の困難に直面しながらも前向きな姿勢を保っている。彼は先日GOALに対し、次のように語った。「実は、キャリアの中で多くのことがうまくいってきたんだ。バレンシアでのデビューから、若手選手時代に新しい監督が就任し、その監督が毎試合僕をスタメン起用してくれたことまで。 別の監督が来ても、また起用してくれた。グレッグ・バーハルター監督が代表に招集してくれて、若くして代表のスタメンになり、ワールドカップにも出場した。これらはすべて順調に進んでいたが、時には物事が思い通りにいかないこともある。

「そういう時は、それを真正面から受け止め、また運が向いてくると前向きに考えなければなりません。過去に運が向いてきた実績があるのですから、うまくいかないからといって世界の終わりではありません。私はまだ若く、懸命に努力し、すぐにまた運が向いてくるよう全力を尽くしています。」

また、クラブレベルで評価を得るための戦いを経て、今も学び続けている重要な教訓について、彼は次のように付け加えた。「今シーズンは、大きく成長し、多くのことを学んだシーズンだ。初めてのレンタル移籍という経験はすべてが新鮮で、ただひたすら学んでいるところだ。

「こうした状況にどう対処すべきか、しばらくの間チームで主役になれず、出場機会が限られる状況にどう向き合うべきかを学べます。そうした状況への対処法や、そこから立ち直る方法も教えてくれます。このチャンスが巡ってきた時、それをしっかりと掴めたことにただ感謝しています。」