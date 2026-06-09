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Raul Jimenez Mexico 2026Getty Images
Adhe Makayasa

翻訳者：

ワールドカップ出場を目指すメキシコ代表FWラウル・ヒメネスがフルハムをフリー移籍で退団。すぐに別のイングランドのクラブへ移籍する可能性がある。

移籍情報
ラウール・ヒメネス
フラム
ウォルヴァーハンプトン
プレミアリーグ

メキシコ代表FWラウル・ヒメネスが契約満了でフルアムを退団。ワールドカップに向け調整中の彼は、すでに英クラブとの復帰交渉最終段階にある。

  • フラムがベテランストライカーを放出

    西ロンドンのクラブは、35歳のセンターフォワードがクレイヴン・コテージでの契約満了により退団すると正式発表したデイリー・メール紙によると、ウルブズは同選手を復帰させるためメキシコに交渉団を派遣。プレミアのライバルや古巣クラブ・アメリカも興味を示すが、ストライカーはウェスト・ミッドランズへの電撃復帰に向けて最終交渉に入っている。

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  • Wolverhampton Wanderers v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport

    エドワーズは最高水準を求めている

    ウルブズはトップリーグへの早期復帰を目指し、元主将のヒメネスを説得し、来季のチームを率いさせるために全力を注いでいる。ロブ・エドワーズ監督は、ヒメネスとベテランのキーラン・トリッピアーのリーダーシップに期待し、成長途上のチームを牽引させたい考えだ。月曜日に移籍が完了した元イングランド代表SBトリッピアーの加入により、エドワーズ監督は2人を軸に昇格争いできるチームを築く方針だ。

  • モリーヌックスの伝統が復活を待つ

    ヒメネスは2018年にベンフィカからレンタル移籍で加入し、ウェスト・ミッドランズで5年間プレーした。 2023年に500万ポンドでフルアムへ移籍するまで、166試合で57得点を挙げ、クラブのレジェンドとなった。プレミアリーグでは40得点をマークし、ウルブズの歴代最多得点者でもある。このため、彼の復帰には大きな期待が寄せられている。

  • Mexico World Cup 2026Getty

    ワールドカップの開幕戦が迫っている

    このフォワードの当面の焦点は、木曜日に南アフリカとワールドカップ初戦を迎える共催国メキシコの代表戦だ。ハビエル・アギーレ監督が率いる代表チームでは、サンティアゴ・ヒメネス、アルマンド・ゴンサレス、フリアン・キノーネス、ギジェルモ・マルティネスと共に5人のストライカーの一人に選ばれたヒメネス。グループAの韓国やチェコとの厳しい試合を控え、好調な流れを作りたい。