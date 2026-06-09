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ワールドカップ出場を目指すメキシコ代表FWラウル・ヒメネスがフルハムをフリー移籍で退団。すぐに別のイングランドのクラブへ移籍する可能性がある。
フラムがベテランストライカーを放出
西ロンドンのクラブは、35歳のセンターフォワードがクレイヴン・コテージでの契約満了により退団すると正式発表した。 デイリー・メール紙によると、ウルブズは同選手を復帰させるためメキシコに交渉団を派遣。プレミアのライバルや古巣クラブ・アメリカも興味を示すが、ストライカーはウェスト・ミッドランズへの電撃復帰に向けて最終交渉に入っている。
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エドワーズは最高水準を求めている
ウルブズはトップリーグへの早期復帰を目指し、元主将のヒメネスを説得し、来季のチームを率いさせるために全力を注いでいる。ロブ・エドワーズ監督は、ヒメネスとベテランのキーラン・トリッピアーのリーダーシップに期待し、成長途上のチームを牽引させたい考えだ。月曜日に移籍が完了した元イングランド代表SBトリッピアーの加入により、エドワーズ監督は2人を軸に昇格争いできるチームを築く方針だ。
モリーヌックスの伝統が復活を待つ
ヒメネスは2018年にベンフィカからレンタル移籍で加入し、ウェスト・ミッドランズで5年間プレーした。 2023年に500万ポンドでフルアムへ移籍するまで、166試合で57得点を挙げ、クラブのレジェンドとなった。プレミアリーグでは40得点をマークし、ウルブズの歴代最多得点者でもある。このため、彼の復帰には大きな期待が寄せられている。
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ワールドカップの開幕戦が迫っている
このフォワードの当面の焦点は、木曜日に南アフリカとワールドカップ初戦を迎える共催国メキシコの代表戦だ。ハビエル・アギーレ監督が率いる代表チームでは、サンティアゴ・ヒメネス、アルマンド・ゴンサレス、フリアン・キノーネス、ギジェルモ・マルティネスと共に5人のストライカーの一人に選ばれたヒメネス。グループAの韓国やチェコとの厳しい試合を控え、好調な流れを作りたい。