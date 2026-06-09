ウルブズはトップリーグへの早期復帰を目指し、元主将のヒメネスを説得し、来季のチームを率いさせるために全力を注いでいる。ロブ・エドワーズ監督は、ヒメネスとベテランのキーラン・トリッピアーのリーダーシップに期待し、成長途上のチームを牽引させたい考えだ。月曜日に移籍が完了した元イングランド代表SBトリッピアーの加入により、エドワーズ監督は2人を軸に昇格争いできるチームを築く方針だ。