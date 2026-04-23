ワールドカップ出場も危ぶまれるのか？レアル・マドリードのアルダ・ギュレルに衝撃のニュース

アルダ・ギュレルは2023年にフェネルバフチェからレアル・マドリードに移籍し、今シーズン最高の活躍を見せている。 公式戦50試合で6得点14アシストを記録。チャンピオンズリーグ準々決勝第2戦では2得点を挙げ、勝利目前まで導いた。

しかし、ルイス・ディアスとマイケル・オリゼの終盤弾で逆転を許した。試合後、物議を醸したカマヴィンガの退場判定に激怒したギュラーは、暴言で2枚目のレッドカードをを受けた。

現在重要なのは、W杯に間に合うよう万全のコンディションを取り戻すことだ。攻撃的MFとしてトルコの期待は大きい。2002年以来2度目の本大会出場を決めた予選では4アシスト1得点を記録した。 アメリカ、カナダ、メキシコで開催される今大会でトルコはまずオーストラリア、次にパラグアイと対戦し、最終戦では開催国アメリカと戦う。