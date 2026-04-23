このニュースは、アルダ・ギュレル本人、レアル・マドリード、そしてトルコ全土に衝撃を与えた。来年のワールドカップでトルコの期待を担う攻撃的スターが、太腿裏の重度な筋肉損傷を負った。
翻訳者：
ワールドカップ出場も危ぶまれるのか？レアル・マドリードのアルダ・ギュレルに衝撃のニュース
レアル・マドリードの公式発表によると、ギュラーの離脱期間は不明だが、21歳の彼は今シーズン復帰できない見込みだ。チームはCL準々決勝でバイエルンに敗れ、国王杯でも2部のアルバセテにベスト16で負けた。
リーグでも6試合を残し首位バルセロナに9ポイント差で苦戦中。タイトルを逃した今季の責任を取り、アルバロ・アルベロア監督は遅くともシーズン後に解任される見込みだ。
- IMAGO / NurPhoto
アルダ・ギュレルは2023年にフェネルバフチェからレアル・マドリードに移籍し、今シーズン最高の活躍を見せている。 公式戦50試合で6得点14アシストを記録。チャンピオンズリーグ準々決勝第2戦では2得点を挙げ、勝利目前まで導いた。
しかし、ルイス・ディアスとマイケル・オリゼの終盤弾で逆転を許した。試合後、物議を醸したカマヴィンガの退場判定に激怒したギュラーは、暴言で2枚目のレッドカードをを受けた。
現在重要なのは、W杯に間に合うよう万全のコンディションを取り戻すことだ。攻撃的MFとしてトルコの期待は大きい。2002年以来2度目の本大会出場を決めた予選では4アシスト1得点を記録した。 アメリカ、カナダ、メキシコで開催される今大会でトルコはまずオーストラリア、次にパラグアイと対戦し、最終戦では開催国アメリカと戦う。
レアル・マドリードが衝撃的な発表。エデル・ミリタオも今シーズン絶望。
ギュラーの負傷に続き、レアル・マドリードにとってさらに深刻な事態が発生した。4月に筋肉損傷から復帰したばかりのエデル・ミリタオが再び太ももを痛め、今季残りの試合を欠場する見込みだ。12月から4月まで戦列を離れたブラジル代表DFは、またも長期離脱となった。
これにより、ワールドカップを控えるブラジル代表も懸念を抱く。ミリタオは、けががなければセンターバックの定位置を確保する選手だ。だが、彼の長期離脱が続く間に、ガブリエルとマルキーニョスのコンビも定着しつつある。