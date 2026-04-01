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ワールドカップ優勝者のマリオ・ゲッツェが、ブンデスリーガのクラブと契約延長に合意した
ゲッツェが新契約にサイン
ゲッツェは今シーズン以降もアイントラハト・フランクフルトのユニフォームを着続けることになる。ブンデスリーガ7位の同クラブが水曜日に正式に発表した通り、33歳のプレイメーカーは、当初の契約満了を2年延長した。これにより、PSVからの移籍を経て2022年に始まった「イーグルス」でのキャリアを、このベテラン選手は継続することになる。
「アイントラハト・フランクフルトは私にとって特別な存在です。ここに来てから4年近くが経ち、これまで素晴らしい時間を過ごしてきました。家族と共にフランクフルトでの生活にとても満足しています」とゲッツェは発表の中で語った。
アルゼンチンとの決勝戦で伝説的なゴールを決め、ドイツを4度目のワールドカップ優勝に導いたこのミッドフィールドの巨匠は、プロ選手としての残りのキャリアについて次のように振り返った。「今のキャリアの段階では、多くの要素が関わってきます。サッカー選手としてのキャリアには限りがあることを私は知っています。だからこそ、ピッチの上でもスタジアムでも、一瞬一瞬を大切にしています。サッカーの喜びと、このクラブへの愛着が、契約延長を決意させたのです」
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ワールドカップ優勝者がブンデスリーガのチームで試練に直面
契約延長を果たしたとはいえ、ここ数週間のゲッツェにとって、ピッチ上の壁はなかったわけではない。アルベルト・リエラ新監督の下、このベテラン選手は最近、スタメンの座を失ってしまった。代表戦中断前のマインツ05戦（1-2で敗戦）では、技術に長けたこのプレイメーカーが、驚くべきことに試合登録メンバーから完全に外されてしまった。それでも、選手とクラブの間の信頼関係は揺るぎないようだ。
ゲッツェ自身は、現在の状況をプロセスの一部と捉え、前向きな姿勢を崩していない。「今は乗り越えるべき課題がいくつかある。だが、我々はそれらに立ち向かう準備ができている」と、彼はSGEの競技状況について強調した。今シーズンのチャンピオンズリーグ出場権獲得は絶望的だが、ゲッツェはすでに今後数年間に向けた大きな目標をしっかりと定めている。「近い将来、何が可能になるかは誰にも分からない。 例えば、再びカップ戦を制覇できれば、本当に嬉しいですね。」
クローシェがゲッツェのリーダーシップを称賛
スポーツディレクターのマルクス・クローシェにとって、かつてドルトムントやバイエルン・ミュンヘンでプレーしたこの選手の価値は疑いようのないものだ。ピッチ上での役割は変わったものの、ゲッツェは若手の多いフランクフルトのチームにおいて、欠かせない指導的役割を果たしている。これまでに、彼はアイントラハトで公式戦148試合に出場し、12ゴール、18アシストを記録している。
「マリオはチームにとってもクラブにとっても、非常に重要な選手であり、同様に重要な存在だ」と、クローシェはチーム最古参の選手を称賛した。スポーツディレクターは、ゲッツェの影響力が単なるサッカーの枠をはるかに超えている点を強調した。「彼はプロキャリアにおいてほぼすべてを経験し、浮き沈みを乗り越えてきた。それによって得た豊富な経験を、今、クラブの多くの若手選手たちと共有したいと考えているのだ」
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ケルンとの対戦を前に
契約延長のニュースは、イースターの日曜日にケルンとのブンデスリーガ戦を控えるという、戦略的に重要なタイミングで伝えられた。今シーズン、彼はブンデスリーガ、チャンピオンズリーグ、DFBポカールを合わせて26試合に出場しているが、まだゴールは決まっておらず、その間に2アシストを記録している。