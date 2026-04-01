ワールドカップ優勝者のマリオ・ゲッツェが、ブンデスリーガのクラブと契約延長に合意した

ゲッツェは今シーズン以降もアイントラハト・フランクフルトのユニフォームを着続けることになる。ブンデスリーガ7位の同クラブが水曜日に正式に発表した通り、33歳のプレイメーカーは、当初の契約満了を2年延長した。これにより、PSVからの移籍を経て2022年に始まった「イーグルス」でのキャリアを、このベテラン選手は継続することになる。

「アイントラハト・フランクフルトは私にとって特別な存在です。ここに来てから4年近くが経ち、これまで素晴らしい時間を過ごしてきました。家族と共にフランクフルトでの生活にとても満足しています」とゲッツェは発表の中で語った。

アルゼンチンとの決勝戦で伝説的なゴールを決め、ドイツを4度目のワールドカップ優勝に導いたこのミッドフィールドの巨匠は、プロ選手としての残りのキャリアについて次のように振り返った。「今のキャリアの段階では、多くの要素が関わってきます。サッカー選手としてのキャリアには限りがあることを私は知っています。だからこそ、ピッチの上でもスタジアムでも、一瞬一瞬を大切にしています。サッカーの喜びと、このクラブへの愛着が、契約延長を決意させたのです」