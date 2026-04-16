アトレティコとの準々決勝第2戦でヤマルは序盤に得点を挙げたが、ドゥガリは「最もプレッシャーがかかる場面では姿を消した」と指摘した。彼はヤマルのパフォーマンスをパリ・サンジェルマンのウスマン・デンベレと比較し、「デンベレならさらに得点を重ねただろう。ヤマルにはまだ世界最高レベルとの差がある」と酷評した。

「4分に得点したあと、彼は消えた。バロンドール候補のレベルではない。デンベレならさらに数得点を挙げていたはずだ。ラミンは一瞬の輝きだけで、世界最高レベルではない」とデュガリーは語った。