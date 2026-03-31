ワールドカップ優勝経験者がトッテナムに加入か？！ ロベルト・デ・ゼルビ監督のスタッフ体制を構築する中、トッテナムがセリエAのレジェンドDFに接触

守備陣に深刻な課題を抱えるチームにとって、この元ディフェンダーに提案されている役割は極めて重要と見られている。ネスタはこれまでのキャリアにおいて、米国やイタリアのチームを指揮するヘッドコーチとしてのみ活動してきた。指揮官以外の役職に就くことは大きな転身となるが、プレミアリーグの魅力は計り知れない。 クラブ首脳陣は、彼の守備に関する卓越した知識と一流のメンタリティに期待を寄せ、チームを降格圏から脱却させることを望んでいる。もし彼がアシスタント監督の職を引き受ければ、極めて脆弱な守備陣を強化するためにまさに必要な資質をもたらすことになるだろう。