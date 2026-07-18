ワールドカップ優勝経験のあるジョアン・カプデヴィラが、決勝戦への渡米ビザを拒否されたことを受け、ドナルド・トランプ氏に切実な訴えを行った。

元ビジャレアルDFは、渡航拒否という外交障害に怒り、Xでホワイトハウスとルビオ国務長官に支援を訴えた。

Xに投稿したカプデビラは「助けて @realDonaldTrump！ESTAが却下され、子供たちと決勝に行けないと今告げられました。

誰か助けてください。2010年のチームメイトや今のチームと一緒に現地へ行き、彼らを応援できることをとても楽しみにしていました。

サッカー好きの子供たちとこの瞬間を逃すなんて信じられない。解決策を知っている方がいたら、一生感謝します。」