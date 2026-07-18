AFP
翻訳者：
ワールドカップ優勝経験のあるジョアン・カプデヴィラが、決勝戦への渡米ビザを拒否されたことを受け、ドナルド・トランプ氏に切実な訴えを行った。
スペインのスター選手、入国を拒否される
元スペイン代表DFカプデビラは、大会直前に米国当局からESTAを却下され、大きな打撃を受けた。48歳の彼は子供たちを連れてニューヨークで2010年W杯優勝メンバーと再会する予定だった。この予期せぬ渡航拒否を受け、スペインのレジェンドは家族の夢の旅を守るため、米国政府に直接訴え出た。
- (C)Getty Images
大統領への切実な訴え
元ビジャレアルDFは、渡航拒否という外交障害に怒り、Xでホワイトハウスとルビオ国務長官に支援を訴えた。
Xに投稿したカプデビラは「助けて @realDonaldTrump！ESTAが却下され、子供たちと決勝に行けないと今告げられました。
誰か助けてください。2010年のチームメイトや今のチームと一緒に現地へ行き、彼らを応援できることをとても楽しみにしていました。
サッカー好きの子供たちとこの瞬間を逃すなんて信じられない。解決策を知っている方がいたら、一生感謝します。」
イランとの親善試合が原因と指摘される
スペインのラジオ局COPEのインタビューで、カプデヴィラ氏は米国入国管理局による渡航禁止措置の官僚的な背景を説明した。彼は、ビザが発給されなかった根本原因は10年前にテヘランで行われたチャリティー試合への参加だと考えている。以前には、CAF年間最優秀審判員に選ばれたオマル・アルタン氏も、米国の厳格な国境政策によりマイアミ国際空港で入国を拒否されている。
- (C)Getty Images
いよいよ最終カウントダウンが始まります
スペインは伝説的選手たちの声援がないスタンドを背に、現王者アルゼンチンと対戦する。ピッチでの集中力が鍵だ。ルイス・デ・ラ・フエンテ監督率いるチームは準決勝でフランスを破り、欧州選手権とW杯の史上初2冠を狙う。メットライフ・スタジアムでの一戦は、リオネル・メッシ率いる強豪から王座を奪う「ラ・ロハ」新世代の真価を問う試金石となる。
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