ワールドカップ優勝の象徴的存在だったディエゴ・マラドーナの死後、彼の自宅が炊き出し施設へと変わった

ブエノスアイレス郊外の貧しい地区、ヴィラ・フィオリートにあるマラドーナの旧宅は、食糧を必要とする人々を支援するために活用されている。

この物件は、かつてワールドカップ優勝を果たした彼の家族が所有するものではなくなったが、依然として極めて重要な文化的意義を持つ場所である。外壁には、マラドーナを描いた壁画と「神の家」という文字が今も残っており、この家は2021年に国の史跡に指定された。

現在の所有者は、ボランティアグループに土の庭を貸し出し、炊き出し施設を設置できるようにした。これにより、伝説のフォワードが初めてその技を磨いたこの地域の人々への支援が、今も続けられている。

アルゼンチンの伝説的選手は2020年11月、60歳で悲劇的な死を遂げたが、この新たな慈善活動を通じて、故郷における彼の遺産は今なお色あせることなく受け継がれている。



