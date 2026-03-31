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ワールドカップ優勝の象徴的存在だったディエゴ・マラドーナの死後、彼の自宅が炊き出し施設へと変わった
ささやかな始まりが、歴史的な名所となった
ブエノスアイレス郊外の貧しい地区、ヴィラ・フィオリートにあるマラドーナの旧宅は、食糧を必要とする人々を支援するために活用されている。
この物件は、かつてワールドカップ優勝を果たした彼の家族が所有するものではなくなったが、依然として極めて重要な文化的意義を持つ場所である。外壁には、マラドーナを描いた壁画と「神の家」という文字が今も残っており、この家は2021年に国の史跡に指定された。
現在の所有者は、ボランティアグループに土の庭を貸し出し、炊き出し施設を設置できるようにした。これにより、伝説のフォワードが初めてその技を磨いたこの地域の人々への支援が、今も続けられている。
アルゼンチンの伝説的選手は2020年11月、60歳で悲劇的な死を遂げたが、この新たな慈善活動を通じて、故郷における彼の遺産は今なお色あせることなく受け継がれている。
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ヴィッラ・フィオリートでの需要の高まり
アルゼンチン全土で金銭的な問題が生じ、厳しい経済状況に苦しむ中、地元住民たちが食事を求めてこの場所に殺到している。この仮設の炊き出し所は、かつてこの街を飛び出してサッカー界を制覇した少年を応援していた多くの人々にとって、今や命綱となっている。
この仮設の炊き出しを運営する牧師のレオナルド・ファビアン・アルバレス氏はロイター通信に対し、次のように語った。「食料の要請は約300％増加しました。人々は明らかに職を失い、恥ずかしそうに列に並び、私たちが提供する食料や物資を受け取っています。これは、これまで私たちには一度もなかったことです。」
栄光と苦闘の間にあるマラドーナ
マラドーナのキャリアは、前人未到の絶頂期と、広く知られた苦難の連続であった。心臓発作で亡くなる前には薬物依存や健康問題と闘っていたが、ピッチ上で残した功績は、今なお多くの人々にとって最高峰の基準であり続けている。
数々のタイトルに彩られたキャリアの中で、彼はサッカー史に残る象徴的な瞬間を数多く生み出し、中でも1986年のメキシコ・ワールドカップでアルゼンチンを優勝に導いたことは特筆すべき功績である。
その影響力は現役時代をはるかに超え、監督としての時代にも及んだ。元攻撃的ミッドフィールダーである彼は、監督に転身すると母国アルゼンチンの指揮を2年間執った。2010年のワールドカップでは、マラドーナ監督の下、アルゼンチン代表はベスト8に進出した。
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世界中で追悼の声が寄せられている
彼の故郷であるブエノスアイレスでは、かつて彼がプレーしたクラブが地域社会に貢献している一方、他の元所属クラブもまた、この伝説的な選手を不朽のものとする独自の方法を見出している。マラドーナが2度のセリエA優勝に導いた功績から神格化されているナポリは、彼に敬意を表してホームスタジアムの名称を変更した。このスタジアムは現在「ディエゴ・アルマンド・マラドーナ・スタジアム」として知られ、ナポリの街に与えた伝説の選手の影響力を永遠に称える場となっている。