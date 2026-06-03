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ワールドカップ代表に選ばれなかったイングランド代表選手が、ニュージーランドとコスタリカとの親善試合に出場する見込みだ。
トゥヘル監督、フロリダ遠征で控えメンバー起用
英紙『ザ・サン』によると、スコットは今月、イングランド代表としてAマッチデビューする見込みだ。本大会メンバーには選ばれなかったが、補欠5人の1人としてフロリダ合宿に参加中。
主力数名が合流する前の親善試合では、スコットら待機組が実戦で起用される見込みだ。昨季ヨーロッパリーグ出場権獲得に貢献した25歳は、6月17日のクロアチア戦を前に重要な役割が期待される。
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チャンピオンズリーグでの欠場が好機をもたらす
チームのパームビーチ・ガーデンズ拠点への到着が遅れている選手が多いことから、スコットにチャンスが巡ってきた。アーセナルのデクラン・ライス、ブカヨ・サカ、エベレチ・エゼ、ノニ・マドゥエケはPSGとのチャンピオンズリーグ決勝敗退で休暇が延長され、カンファレンスリーグ優勝メンバーのディーン・ヘンダーソンもまだ合流していない。
4選手は週末まで合流せず、中盤とサイドに穴があく。トゥヘル監督は「シャドー」グループで穴を埋める方針で、スコットに加え、リヴァプールのリオ・ングモハ、フラムのジョシュ・キング、ブライトンのGKジェイソン・スティール、アーセナルの若手イーサン・ヌワネリが遠征に同行し、フロリダ合宿中にチームに合流する。
トゥヘル監督、スコットのトップクラスのメンタリティを称賛
トゥヘル監督は、スコットを26人の最終メンバーから外すのは難しい決断だったと認め、彼の高いプロ意識に感銘を受けたと語った。スコットは当初55人の暫定リストに選ばれたが、北米遠征の最終メンバーには選ばれなかった。
この状況についてトゥヘル監督は次のように語った。「選手たちがチームにいてくれて本当に嬉しい。特にアレックスは55名のリストには入っていたものの、一次選考を通過できなかったという残念な電話を受けたにもかかわらず、チームにいてくれた。 それでも彼の反応は素晴らしかった。プレキャンプに参加し、チームに近づこうとする献身的な姿勢は疑う余地がない。彼の人柄と精神力を私に見せてくれた。選抜は紙一重だっただけに、彼がチームに合流してくれたことを心から喜んでいる」
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チェリーズのスター選手にプレミアリーグの関心が強まっている
スコットが代表キャンプに招集されたのは、ボーンマスでの活躍が評価されたためだ。プレミアリーグでは37試合に出場し3得点を挙げた。 卓越した技術とタフなプレーで注目を集め、マンチェスター・ユナイテッド、チェルシー、リヴァプールが関心を示している。ボーンマスは残留を望むが、本人が新契約にサインせず、移籍の可能性が高まっている。