ワールドカップ代表に選ばれなかったイングランド代表選手が、ニュージーランドとコスタリカとの親善試合に出場する見込みだ。

トゥヘル監督は、スコットを26人の最終メンバーから外すのは難しい決断だったと認め、彼の高いプロ意識に感銘を受けたと語った。スコットは当初55人の暫定リストに選ばれたが、北米遠征の最終メンバーには選ばれなかった。

この状況についてトゥヘル監督は次のように語った。「選手たちがチームにいてくれて本当に嬉しい。特にアレックスは55名のリストには入っていたものの、一次選考を通過できなかったという残念な電話を受けたにもかかわらず、チームにいてくれた。 それでも彼の反応は素晴らしかった。プレキャンプに参加し、チームに近づこうとする献身的な姿勢は疑う余地がない。彼の人柄と精神力を私に見せてくれた。選抜は紙一重だっただけに、彼がチームに合流してくれたことを心から喜んでいる」