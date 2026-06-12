フィル・フォーデンの今夏は波乱含みだ。6月11日～7月19日に米・加・メキシコで開催される2026年W杯のイングランド代表から外れたマンチェスター・シティの若き才能は、この強制的な休養期間に心身ともに回復を図っている。





今季は怪我で出場機会とパフォーマンスが制限され、トーマス・トゥヘル監督の采配にも影響した。代表はグループLでクロアチア、ガーナ、パナマと対戦する本大会に、他の選手を起用して臨む方針だ。



