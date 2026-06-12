フィル・フォーデンの今夏は波乱含みだ。6月11日～7月19日に米・加・メキシコで開催される2026年W杯のイングランド代表から外れたマンチェスター・シティの若き才能は、この強制的な休養期間に心身ともに回復を図っている。
今季は怪我で出場機会とパフォーマンスが制限され、トーマス・トゥヘル監督の采配にも影響した。代表はグループLでクロアチア、ガーナ、パナマと対戦する本大会に、他の選手を起用して臨む方針だ。
フィル・フォーデンの今夏は波乱含みだ。6月11日～7月19日に米・加・メキシコで開催される2026年W杯のイングランド代表から外れたマンチェスター・シティの若き才能は、この強制的な休養期間に心身ともに回復を図っている。
今季は怪我で出場機会とパフォーマンスが制限され、トーマス・トゥヘル監督の采配にも影響した。代表はグループLでクロアチア、ガーナ、パナマと対戦する本大会に、他の選手を起用して臨む方針だ。
イングランド代表がグループステージの準備を進める中、フォーデンは独自の方法でコンディションを維持している。2000年生まれの彼は、スポーツフィッシング用品メーカーが社員研修で開いた親善試合に出場。これは彼がサッカーの舞台から離れた場所で育んできた情熱の一つだ。
この様子は動画で公開され、けがから回復中の彼を見たいファンに歓迎された。フォーデンは現在、反省と回復の時期にあたり、来季に万全の状態で臨むことを目指している。