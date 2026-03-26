イタリア対北アイルランド戦に注目が集まる中、カーディフでのウェールズ対ボスニア・ヘルツェゴビナ戦の状況にも耳を傾けていた。 今夜は、6月10日から7月19日にかけて開催されるワールドカップ欧州予選の最終節前日が行われ、アメリカ、カナダ、メキシコが対戦したほか、さらに6試合が予定されていた。トルコは1-0で勝利し、スロバキアを破ったコソボと対戦するプレーオフ決勝への出場を決めた。イルディズらトルコ代表はルーマニアを破った。 デンマークはマケドニアに4ゴールを挙げ、次は延長戦に突入したチェコとアイルランドの勝者と対戦する。スウェーデンはウクライナを破り、プレーオフ決勝ではアルバニアに勝利したポーランドと対戦する。
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ワールドカップ予選、デンマークとトルコが勝ち上がる。ジエリンスキのゴールでポーランドがリードを奪う
トルコ対ルーマニア 1-0
トルコ対ルーマニア 1-0
得点者：53分 カディオグル。
トルコ（4-2-3-1）：チャキル；ムルドゥル、アカイディン、バルダクチ、カディオグル；ユクセク、チャルハノグル；イルマズ、ギュレル、イルディズ；アクトゥルチョグル。監督：モンテッラ。
ルーマニア（4-3-3）：ラドゥ；ラティウ、ドラグシン、ブルカ、バンク；マリン、ハジ、ドラゴミル；マン、ビルリゲア、ミハイラ。監督：ルチェスク。
チェコ共和国対アイルランド 0-1
チェコ共和国対アイルランド 1-2
得点者：19分 PK パロット（アイルランド）、23分 オウンゴール コヴァール（アイルランド）、27分 PK シック（チェコ）。
チェコ（3-4-3）：コヴァール；ホレス、フラナツ、クレジ；クーファル、プロヴォド、ダリダ、ユラシェク；シック、チョリー、スルツ。監督：コウベク。
アイルランド（3-4-2-1）：ケレハー；オブライエン、N・コリンズ、オシェイ；コールマン、テイラー、モルンビー、マニング；アザズ、オグベネ；パロット。監督：ハルグリムソン。
デンマーク対マケドニア 4-0
デンマーク対マケドニア 4-0
得点者：49分 ダムスゴー、58分 イサクセン、59分 イサクセン、75分 エリクセン。
デンマーク(4-3-3): ヘルマンセン; バー (81分 ホグスベルグと交代)、ノルガード (87分 プロヴスガードと交代)、ネルソン、メーレ; ホイビェルグ、ヒュルマン、フロホルト; イサクセン（73分 エリクセンと交代）、ホイリュンド（81分 ホグと交代）、ダムスゴー（86分 ナルテイと交代）。監督：リーマー。
マケドニア(3-5-2): ディミトリエフスキ; ストイチェフスキ、ザイコフ、ムスリウ; チュルリノフ (64分 ミオフスキと交代)、エルマス、アタナソフ (64分 ドリエフと交代)、バルディ、エレーラ; カミリ (64分 アリミと交代)、ラストデル (77分 ムソフスキと交代)。 監督：ミレフスキ。
ポーランド対アルバニア 2-1
ポーランド対アルバニア 2-1
得点者：42分 ホジャ（A）、63分 レヴァンドフスキ（P）、73分 ジエリンスキ（P）。
ポーランド（3-4-3）：グラバラ；ケジオラ（62分スウィデルスキ）、ベドナレク、キヴィオル；キャッシュ、シマンスキ、ジエリンスキ（81分モデール）、スコラス； カミンスキ（91分 ピルカ）、レヴァンドフスキ（92分 スリシュ）、ロズガ（46分 ピエトゥシュウェスキ）。監督：ウーバン。
アルバニア（4-3-1-2）：ストラコシャ；ヒサイ、アジェティ（18分 イスマイリ）、ディムシティ、ミタイ；アスラニ、ラチ（82分 ムチ）、バイラミ（68分 ブロヤ）； シェフ；ホジャ（68分ピリオス）、ウズニ。監督：シルヴィーニョ。
スロバキア対コソボ 3-4
スロバキア対コソボ 3-4
得点者：6分 ヴァリェント（スロバキア）、21分 ホジャ（コソボ）、45分 ハラスリン（スロバキア）、47分 アスラニ（コソボ）、60分 ムスリヤ（コソボ）、70分 ハジリジ（コソボ）、94分 ストレレツ（スロバキア）。
スロバキア（4-3-3）：ドゥブラフカ；ヴァリェント、ヴァヴロ、オベルト、ハンコ；ベロ（90分 ムラズ）、ロボトカ、ドゥダ（83分 ベネス）；ザウアー（45分 ススロフ）、ストレレツ、ハラスリン（83分 トゥプタ）。監督：カルゾナ。
コソボ（4-4-2）：ムリッチ；デロヴァ、ハイリジ、ハイダリ、ガラペニ；ヴォイヴォダ、ホジャ（90分 ヘメルラフ）、レクシェチャイ、ムスリヤ（90分 ハデルジョナイ）； アスラニ（73分 ザベルギア）、ムリキ（90分 ラハマニ）。監督：フォダ。
ウクライナ対スウェーデン 1-3
ウクライナ対スウェーデン 1-3
得点者：6分 ギョケレス（ス）、51分 ギョケレス（ス）、73分 ギョケレス（ス）、90分 ポノマレンコ（ウ）。
ウクライナ(4-1-4-1): トルビン; ティムチク、ザバルニ、ボンダル、ミコレンコ; カリウジニ (60分 フツリアクと交代); ツィガンコフ、ヤルモリュク（85分シャパレンコと交代）、スダコフ（77分ポノマレンコと交代）、ズブコフ（60分オチェレトコと交代）；ヴァナト（60分イェレムチュクと交代）。監督：レブロフ。
スウェーデン(4-4-2): ノードフェルト; ラーゲルビエルケ、ヒエン (37分 スターフェルトと交代)、リンデロフ、グドムンドソン (77分 スヴェンソンと交代); ヨハンソン、アヤリ (77分 ベルグヴァルと交代)、カールストロム、ニグレン; エランガ (94分 スヴァンベリと交代)、ギョケレス。監督: ポッター。