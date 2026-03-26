イタリア対北アイルランド戦に注目が集まる中、カーディフでのウェールズ対ボスニア・ヘルツェゴビナ戦の状況にも耳を傾けていた。 今夜は、6月10日から7月19日にかけて開催されるワールドカップ欧州予選の最終節前日が行われ、アメリカ、カナダ、メキシコが対戦したほか、さらに6試合が予定されていた。トルコは1-0で勝利し、スロバキアを破ったコソボと対戦するプレーオフ決勝への出場を決めた。イルディズらトルコ代表はルーマニアを破った。 デンマークはマケドニアに4ゴールを挙げ、次は延長戦に突入したチェコとアイルランドの勝者と対戦する。スウェーデンはウクライナを破り、プレーオフ決勝ではアルバニアに勝利したポーランドと対戦する。



