イタリア対北アイルランド戦に注目が集まる中、カーディフでのウェールズ対ボスニア・ヘルツェゴビナ戦の展開にも耳を傾けている。 今夜、6月10日から7月19日にかけて開催されるワールドカップ欧州予選の最終節前日となる試合が行われ、アメリカ、カナダ、メキシコが対戦するほか、これら2試合に加え、さらに6試合が予定されている。トルコは1-0で勝利し、プレーオフ決勝進出を決めた。決勝ではスロバキアとコソボの勝者と対戦する。 ルーマニアは敗退、カディオグルのゴールが決定的となった。カルハノグルとイルディズも出場し、イルディズは後半にクロスバーを叩くなど、ゴールを目前に迫った。その他の試合はすべて20時45分キックオフ：チェコ対アイルランド、デンマーク対マケドニア、ポーランド対アルバニア、スロバキア対コソボ、ウクライナ対スウェーデン。
翻訳者：
ワールドカップ予選、チャラノグルとイルディズ率いるトルコが勝利し、プレーオフ決勝進出を決める：ルーマニアは敗退
トルコ対ルーマニア 1-0
トルコ対ルーマニア 1-0
得点者：53分 カディオグル。
トルコ（4-2-3-1）：チャキル；ムルドゥル、アカイディン、バルダクチ、カディオグル；ユクセク、チャルハノグル；イルマズ、ギュレル、イルディズ；アクトゥルチョグル。監督：モンテッラ。
ルーマニア（4-3-3）：ラドゥ；ラティウ、ドラグシン、ブルカ、バンク；マリン、ハジ、ドラゴミル；マン、ビルリゲア、ミハイラ。監督：ルチェスク。
チェコ共和国対アイルランド 0-0
チェコ対アイルランド 0-0
得点者：-
チェコ（3-4-3）：コヴァール；ホレス、フラナツ、クレジ；クーファル、プロヴォド、ダリダ、ユラシェク；シック、チョリー、スルツ。監督：コウベク。
アイルランド（3-4-2-1）：ケレハー；オブライエン、N・コリンズ、オシェイ；コールマン、テイラー、モルンビー、マニング；アザズ、オグベネ；パロット。監督：ハルグリムソン。
デンマーク対マケドニア 0-0
デンマーク対マケドニア 0-0
デンマーク（4-3-3）：ヘルマンセン；バー、ノルガード、ネルソン、メーレ；ホイビェルグ、ヒュルマンド、フロホルト；イサクセン、ホイルンド、ダムスガード。監督：リーマー。
マケドニア（3-5-2）：ディミトリエフスキ；ストイチェフスキ、ザイコフ、ムスリウ；チュルリノフ、エルマス、アタナソフ、バルディ、エレーラ；カミリ、ラストデル。監督：ミレフスキ。
ポーランド対アルバニア 0-0
ポーランド対アルバニア 0-0
得点者：-
ポーランド（3-4-3）：グラバラ；ケジオラ、ベドナレク、キヴィオル；キャッシュ、シマンスキ、ジエリンスキ、スコラス；カミンスキ、レヴァンドフスキ、ロズガ。監督：ウーバン。
アルバニア（4-3-1-2）：ストラコシャ；ヒサイ、アジェティ、ディムシティ、ミタイ；アスラニ、ラチ、バイラミ；シェフ；ホジャ、ウズニ。監督：シルヴィーニョ。
スロバキア対コソボ 0-0
スロバキア対コソボ 0-0
得点者：-
スロバキア（4-3-3）：ドゥブラフカ；ヴァリェント、ヴァヴロ、オベルト、ハンコ；ベロ、ロボトカ、ドゥダ；ザウアー、ストレレツ、ハラスリン。監督：カルゾーナ。
コソボ（4-4-2）：ムリッチ；デロヴァ、ハイリジ、ハイダリ、ガラペニ；ヴォイヴォダ、ホジャ、レクシェチャイ、ムスリヤ；アスラニ、ムリキ。監督：フォダ。
ウクライナ対スウェーデン
ウクライナ対スウェーデン 0-0
得点者：-
ウクライナ（4-1-4-1）：トゥルビン；ティムチク、ザバルニ、ボンダル、ミコレンコ；カリュジニ；ツィガンコフ、ヤルモリュク、スダコフ、ズブコフ；ヴァナト。監督：レブロフ。
スウェーデン（4-4-2）：ノードフェルト；ラーゲルビエルケ、ヒエン、リンデロフ、グドムンドソン；ヨハンソン、アヤリ、カールストロム、ニグレン；エランガ、ギョケレス。監督：ポッター。