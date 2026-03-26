イタリア対北アイルランド戦に注目が集まる中、カーディフでのウェールズ対ボスニア・ヘルツェゴビナ戦の展開にも耳を傾けている。 今夜、6月10日から7月19日にかけて開催されるワールドカップ欧州予選の最終節前日となる試合が行われ、アメリカ、カナダ、メキシコが対戦するほか、これら2試合に加え、さらに6試合が予定されている。トルコは1-0で勝利し、プレーオフ決勝進出を決めた。決勝ではスロバキアとコソボの勝者と対戦する。 ルーマニアは敗退、カディオグルのゴールが決定的となった。カルハノグルとイルディズも出場し、イルディズは後半にクロスバーを叩くなど、ゴールを目前に迫った。その他の試合はすべて20時45分キックオフ：チェコ対アイルランド、デンマーク対マケドニア、ポーランド対アルバニア、スロバキア対コソボ、ウクライナ対スウェーデン。



