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Yildiz TurchiaGetty Images
Francesco Guerrieri

翻訳者：

ワールドカップ予選、チャラノグルとイルディズ率いるトルコが勝利し、プレーオフ決勝進出を決める：ルーマニアは敗退

FIFA Club World Cup Qualification

イタリア対北アイルランド、ウェールズ対ボスニア・ヘルツェゴビナだけでなく、今日の欧州ワールドカップ予選では、他にも6試合が行われる

イタリア対北アイルランド戦に注目が集まる中、カーディフでのウェールズ対ボスニア・ヘルツェゴビナ戦の展開にも耳を傾けている。 今夜、6月10日から7月19日にかけて開催されるワールドカップ欧州予選の最終節前日となる試合が行われ、アメリカ、カナダ、メキシコが対戦するほか、これら2試合に加え、さらに6試合が予定されている。トルコは1-0で勝利しプレーオフ決勝進出を決めた決勝ではスロバキアとコソボの勝者と対戦する。 ルーマニアは敗退、カディオグルのゴールが決定的となった。カルハノグルとイルディズも出場し、イルディズは後半にクロスバーを叩くなど、ゴールを目前に迫った。その他の試合はすべて20時45分キックオフ：チェコ対アイルランド、デンマーク対マケドニア、ポーランド対アルバニア、スロバキア対コソボ、ウクライナ対スウェーデン。


  • トルコ対ルーマニア 1-0

    トルコ対ルーマニア 1-0

    得点者：53分 カディオグル。

    トルコ（4-2-3-1）：チャキル；ムルドゥル、アカイディン、バルダクチ、カディオグル；ユクセク、チャルハノグル；イルマズ、ギュレル、イルディズ；アクトゥルチョグル。監督：モンテッラ。

    ルーマニア（4-3-3）：ラドゥ；ラティウ、ドラグシン、ブルカ、バンク；マリン、ハジ、ドラゴミル；マン、ビルリゲア、ミハイラ。監督：ルチェスク。

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  • チェコ共和国対アイルランド 0-0

    チェコ対アイルランド 0-0

    得点者：-

    チェコ（3-4-3）：コヴァール；ホレス、フラナツ、クレジ；クーファル、プロヴォド、ダリダ、ユラシェク；シック、チョリー、スルツ。監督：コウベク。

    アイルランド（3-4-2-1）：ケレハー；オブライエン、N・コリンズ、オシェイ；コールマン、テイラー、モルンビー、マニング；アザズ、オグベネ；パロット。監督：ハルグリムソン。


  • デンマーク対マケドニア 0-0

    デンマーク対マケドニア 0-0


    デンマーク（4-3-3）：ヘルマンセン；バー、ノルガード、ネルソン、メーレ；ホイビェルグ、ヒュルマンド、フロホルト；イサクセン、ホイルンド、ダムスガード。監督：リーマー。

    マケドニア（3-5-2）：ディミトリエフスキ；ストイチェフスキ、ザイコフ、ムスリウ；チュルリノフ、エルマス、アタナソフ、バルディ、エレーラ；カミリ、ラストデル。監督：ミレフスキ。

  • ポーランド対アルバニア 0-0

    ポーランド対アルバニア 0-0

    得点者：-

    ポーランド（3-4-3）：グラバラ；ケジオラ、ベドナレク、キヴィオル；キャッシュ、シマンスキ、ジエリンスキ、スコラス；カミンスキ、レヴァンドフスキ、ロズガ。監督：ウーバン。

    アルバニア（4-3-1-2）：ストラコシャ；ヒサイ、アジェティ、ディムシティ、ミタイ；アスラニ、ラチ、バイラミ；シェフ；ホジャ、ウズニ。監督：シルヴィーニョ。

  • スロバキア対コソボ 0-0

    スロバキア対コソボ 0-0

    得点者：-

    スロバキア（4-3-3）：ドゥブラフカ；ヴァリェント、ヴァヴロ、オベルト、ハンコ；ベロ、ロボトカ、ドゥダ；ザウアー、ストレレツ、ハラスリン。監督：カルゾーナ。

    コソボ（4-4-2）：ムリッチ；デロヴァ、ハイリジ、ハイダリ、ガラペニ；ヴォイヴォダ、ホジャ、レクシェチャイ、ムスリヤ；アスラニ、ムリキ。監督：フォダ。


  • ウクライナ対スウェーデン

    ウクライナ対スウェーデン 0-0

    得点者：-

    ウクライナ（4-1-4-1）：トゥルビン；ティムチク、ザバルニ、ボンダル、ミコレンコ；カリュジニ；ツィガンコフ、ヤルモリュク、スダコフ、ズブコフ；ヴァナト。監督：レブロフ。

    スウェーデン（4-4-2）：ノードフェルト；ラーゲルビエルケ、ヒエン、リンデロフ、グドムンドソン；ヨハンソン、アヤリ、カールストロム、ニグレン；エランガ、ギョケレス。監督：ポッター。