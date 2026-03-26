45分 - ハーフタイム：前半唯一のチャンスは、22分にウィルソンが放ったポスト直撃のシュートだった。

22分 - ウェールズが先制に迫る：ウィルソンの左足からのカーブシュートがポストを直撃。

20分 - 盛り上がりに欠ける試合。ホームチームはボール支配率を保っているが、相手の守備を崩すことはできていない。