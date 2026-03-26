86分 - ジェコが同点ゴールを決める。シャルケのFWは、飛び出しを誤った相手GKより先にボールに反応した。

ダブルピボット：2人のミッドフィールダー（イーサン・アンパドゥの完全復帰を待つ間、多くの場合ジョーダン・ジェームズとジョシュ・シーハン）がディフェンスの前でプレーを組み立てる。

攻撃的ミッドフィルダー：ブレナン・ジョンソン、ハリー・ウィルソン（多くの場合中央でプレー）、ダニエル・ジェームズ（またはソルバ・トーマス）といった、スピードとテクニックを兼ね備えた3人の選手が、唯一のトップをバックアップする。

FAW +3

戦術のバリエーション

59分 - ウェールズが2点目を狙うも、ジェームズのシュートが相手選手のディフレクションでクロスバーを叩く。

51分 - ウェールズが先制：タヒロヴィッチが意図せずダニエル・ジェームズにパスを出し、ジェームズがロングシュートを放つ。相手GKは滑ってしまい、為す術がなかった。

45分 - ハーフタイム：前半唯一のチャンスは、22分にウィルソンが放ったポスト直撃だった。

22分 - ウェールズ、先制目前：ウィルソンの左足カーブシュートがポストを直撃。

20分 - 盛り上がりに欠ける試合。ホームチームはボール支配率を保っているが、相手の守備を崩すことはできていない。