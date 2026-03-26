イタリア対北アイルランド戦に注目が集まる中、カーディフで行われるウェールズ対ボスニア・ヘルツェゴビナ戦の行方も気になるところだ。今夜、6月10日から7月19日にかけて開催されるワールドカップ欧州予選の最終節を控えた第2次予選が行われる。 ガットゥーゾ監督率いるチームが、3月31日（火）にベルガモで行われる北アイルランド戦を勝ち抜けば、今夜20時45分に行われるウェールズ対ボスニア・ヘルツェゴビナ戦の勝者と対戦することになる。したがって、カーディフでの一戦は間接的にアズーリ（イタリア代表）にも影響を及ぼすことになるが、今はまず目の前の難関を乗り越えることに集中しなければならない。
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ワールドカップ予選、ウェールズ対ボスニア・ヘルツェゴビナ戦 ライブ中継（PK戦）
ゴールとハイライト
86分 - ジェコが同点ゴールを決める。シャルケのFWは、飛び出しを誤った相手GKより先にボールに反応した。
ダブルピボット：2人のミッドフィールダー（イーサン・アンパドゥの完全復帰を待つ間、多くの場合ジョーダン・ジェームズとジョシュ・シーハン）がディフェンスの前でプレーを組み立てる。
攻撃的ミッドフィルダー：ブレナン・ジョンソン、ハリー・ウィルソン（多くの場合中央でプレー）、ダニエル・ジェームズ（またはソルバ・トーマス）といった、スピードとテクニックを兼ね備えた3人の選手が、唯一のトップをバックアップする。
FAW +3
戦術のバリエーション
59分 - ウェールズが2点目を狙うも、ジェームズのシュートが相手選手のディフレクションでクロスバーを叩く。
51分 - ウェールズが先制：タヒロヴィッチが意図せずダニエル・ジェームズにパスを出し、ジェームズがロングシュートを放つ。相手GKは滑ってしまい、為す術がなかった。
45分 - ハーフタイム：前半唯一のチャンスは、22分にウィルソンが放ったポスト直撃だった。
22分 - ウェールズ、先制目前：ウィルソンの左足カーブシュートがポストを直撃。
20分 - 盛り上がりに欠ける試合。ホームチームはボール支配率を保っているが、相手の守備を崩すことはできていない。
試合結果
ウェールズ対ボスニア・ヘルツェゴビナ 1-1
得点者：51分 ジェームズ（ウェールズ）、86分 ジェコ（ボスニア）。
ウェールズ (4-1-4-1)：ダーロウ；ウィリアムズ、ローラー、ロドン、ダシルバ；アンパドゥ；D・ジェームズ（84分 トーマス）、ウィルソン、J・ジェームズ（56分 カレン）、ジョンソン；ブルックス（74分 ハリス）。監督：ベラミー。
ボスニア（3-4-1-2）：ヴァシル；チェリク、ムハレモヴィッチ、コラシナツ（62分 アラジュベゴヴィッチ）；バイラクタレヴィッチ、スニッチ（78分 タバコヴィッチ）、タヒロヴィッチ（62分 バシッチ）、メミッチ（74分 ブルニッチ）； アライベゴヴィッチ；ジェコ、タバコヴィッチ。監督：バルバレズ。
主審：コヴァチ。
警告：メミッチ、デミロヴィッチ、コラシナツ（B）。
退場：-