イタリア対北アイルランド戦に注目が集まる中、カーディフでのウェールズ対ボスニア・ヘルツェゴビナ戦の展開にも耳を傾けている。 今夜、6月10日から7月19日にかけて開催されるワールドカップ欧州予選の最終節前夜戦が行われ、アメリカ、カナダ、メキシコが対戦する。これら2試合に加え、さらに6試合が予定されている。トルコは1-0で勝利し、プレーオフ決勝進出を決めた。決勝ではスロバキアかコソボの勝者と対戦する。 ルーマニアは敗退、カディオグルのゴールが決定的となった。カルハノグルとイルディズも出場し、イルディズは後半にクロスバーを叩くなど、ゴールを目前に迫った。その他の試合はすべて20時45分キックオフ：チェコ対アイルランド、デンマーク対マケドニア、ポーランド対アルバニア、スロバキア対コソボ、ウクライナ対スウェーデン。
翻訳者：
ワールドカップ予選、イルディズとチャルハノール率いるトルコが勝利し、プレーオフ決勝へ進出。その他5試合をライブ中継
トルコ対ルーマニア 1-0
トルコ対ルーマニア 1-0
得点者：53分 カディオグル。
トルコ（4-2-3-1）：チャキル；ムルドゥル、アカイディン、バルダクチ、カディオグル；ユクセク、チャルハノグル；イルマズ、ギュレル、イルディズ；アクトゥルチョグル。監督：モンテッラ。
ルーマニア（4-3-3）：ラドゥ；ラティウ、ドラグシン、ブルカ、バンク；マリン、ハジ、ドラゴミル；マン、ビルリゲア、ミハイラ。監督：ルチェスク。
チェコ共和国対アイルランド 0-1
チェコ共和国対アイルランド 1-2
得点者：19分 PK パロット（アイルランド）、23分 オウンゴール コヴァール（アイルランド）、27分 PK シック（チェコ）。
チェコ（3-4-3）：コヴァール；ホレス、フラナツ、クレジ；クーファル、プロヴォド、ダリダ、ユラシェク；シック、チョリー、スルツ。監督：コウベク。
アイルランド（3-4-2-1）：ケレハー；オブライエン、N・コリンズ、オシェイ；コールマン、テイラー、モルンビー、マニング；アザズ、オグベネ；パロット。監督：ハルグリムソン。
デンマーク対マケドニア 1-0
デンマーク対マケドニア 1-0
得点者：49分 ダムスゴー。
デンマーク（4-3-3）：ヘルマンセン；バー、ノルゴー、ネルソン、メーレ；ホイビェルグ、ヒュルマンド、フロホルト；イサクセン、ホイルンド、ダムスガード。監督：リーマー。
マケドニア（3-5-2）：ディミトリエフスキ；ストイチェフスキ、ザイコフ、ムスリウ；チュルリノフ、エルマス、アタナソフ、バルディ、エレーラ；カミリ、ラストデル。監督：ミレフスキ。
ポーランド対アルバニア 0-1
ポーランド対アルバニア 0-1
得点者：42分 ホジャ。
ポーランド（3-4-3）：グラバラ；ケジオラ、ベドナレク、キヴィオル；キャッシュ、シマンスキ、ジエリンスキ、スコラス；カミンスキ、レヴァンドフスキ、ロズガ。監督：ウーバン。
アルバニア（4-3-1-2）：ストラコシャ；ヒサイ、アジェティ、ディムシティ、ミタイ；アスラニ、ラチ、バイラミ；シェフ；ホジャ、ウズニ。監督：シルヴィーニョ。
スロバキア対コソボ 2-2
スロバキア対コソボ 2-2
得点者：6分 ヴァリェント（スロバキア）、21分 ホジャ（コソボ）、45分 ハラシュリン（スロバキア）、47分 アスラニ（コソボ）。
スロバキア（4-3-3）：ドゥブラフカ；ヴァリェント、ヴァヴロ、オベルト、ハンコ；ベロ、ロボトカ、ドゥダ；ザウアー、ストレレツ、ハラスリン。監督：カルゾーナ。
コソボ（4-4-2）：ムリッチ；デロヴァ、ハイリジ、ハイダリ、ガラペニ；ヴォイヴォダ、ホジャ、レクシェチャイ、ムスリヤ；アスラニ、ムリキ。監督：フォダ。
ウクライナ対スウェーデン 0-1
ウクライナ対スウェーデン 0-1
得点者：6分 ギョケレス。
ウクライナ(4-1-4-1): トルビン; ティムチク、ザバルニ、ボンダル、ミコレンコ; カリュジニ; ツィガンコフ、ヤルモリュク、スダコフ、ズブコフ; ヴァナト。監督: レブロフ。
スウェーデン(4-4-2): ノードフェルト; ラーゲルビエルケ、ヒエン、リンデロフ、グドムンドソン; ヨハンソン、アヤリ、カールストロム、ニグレン; エランガ、ギョケレス。監督: ポッター。