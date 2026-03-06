Getty Images Sport
ワールドカップ予選敗退の責任を取れと要求されたが、給与削減を拒否したため、イングランド代表の国際的な職務から解任されたマンチェスター・ユナイテッドのレジェンド
元マンチェスター・ユナイテッドFW、ワールドカップ出場の夢は叶わず
ヨークは2024年11月に指揮を執り、自国を世界舞台へ導くという高い期待を背負った。これは2006年の歴史的なワールドカップでの選手としての成功を反映するものだったが、チームは最終的に予選グループで3位に終わった。
トリニダード・トバゴ戦レビュー後、ヨークが去る
トリニダード・トバゴサッカー協会（TTFA）は、54歳の同氏が2月末をもって正式に職を離れたことを確認した。 問題の核心は、代表チームのワールドカップ出場失敗を受けて提案された給与削減だったと報じられている。TTFAは公式声明で次のように説明した：「最近のFIFAワールドカップ予選終了を受け…TTFA執行委員会は、男子シニア代表チームプログラムの総合的な方向性（技術体制と財政枠組みを含む）および予選キャンペーンについて包括的な見直しを実施した」
契約交渉が行き詰まった
統括団体は代表チーム指揮官としての財政的現実が変化したことを明らかにし、デイリー・メール紙はヨークが給与削減を完全に拒否したと報じた。 声明は続けてこう述べた：「その後、TTFAとヨーク氏の間で役職の将来について協議が行われたが…双方は現時点で提案された条件について合意に至ることができず、相互に合意の上で別れることを決定した」。分裂にもかかわらず、連盟はヨーク氏の「献身」に感謝し、将来の対話の可能性は残されていると述べた。
コーチとしてのキャリアがなかなか軌道に乗らない
ヨークにとってこれはまたしても短命に終わった監督職となる。彼が過去に務めた上級管理職はオーストラリアのマッカーサーFCのみだった。同クラブではオーストラリアカップを制したが、解任を巡る法廷闘争の末に物議を醸す形で退任した。母国では72キャップを記録する伝説的存在だが、マンチェスター・ユナイテッドの偉大な選手は後任探しが始まる中、再び監督としての荒野に立たされている。
