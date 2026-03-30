敗戦後、ベラミーはここ2週間の精神的負担について率直に語った。「目標を達成できなかった後の気持ちは、いつだって辛いものだ」と彼は述べた。「来週は予定が空いている。ソルトレイクシティに行くのをとても楽しみにしていたし、正直なところ、実現すると思っていたからだ。だから、この落胆は予想以上に大きかった。でも、気持ちを切り替えて再び挑戦したいというエネルギーは、間違いなくまだ残っている。」

ウェールズ出身の彼は、失望にもかかわらず、代表としての役割に対する情熱を語り続けた。「本当に楽しいよ。本当に楽しいんだ。おそらく試合が終わってからまた詳しく話すことになるだろう。今はただ、北アイルランド戦に全神経を集中させているからね。でも、そう、これは世界で最高の役割だ」と彼は付け加えた。