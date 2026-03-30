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ワールドカップ予選プレーオフ敗退を受け、セルティック移籍の噂が高まる中、クレイグ・ベラミーがウェールズ代表の将来について言及した
国際舞台での失恋
先週の敗戦を受け、ベラミーの今後の去就について即座に疑問の声が上がっている。特に、セルティックが暫定監督のマーティン・オニールの後任となる正式な監督探しを続けている状況下ではなおさらだ。ベラミーは敗戦の痛手は大きかったと認めつつも、ウェールズ代表での自身の立場については冷静に分析しており、最近の不振にもかかわらず、この職を辞めるつもりはないことを示唆した。 ベラミーは2024年に代表監督に就任し、指揮を執った17試合で8勝4分けという成績を残している。
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ベラミーが今後の計画について語る
敗戦後、ベラミーはここ2週間の精神的負担について率直に語った。「目標を達成できなかった後の気持ちは、いつだって辛いものだ」と彼は述べた。「来週は予定が空いている。ソルトレイクシティに行くのをとても楽しみにしていたし、正直なところ、実現すると思っていたからだ。だから、この落胆は予想以上に大きかった。でも、気持ちを切り替えて再び挑戦したいというエネルギーは、間違いなくまだ残っている。」
ウェールズ出身の彼は、失望にもかかわらず、代表としての役割に対する情熱を語り続けた。「本当に楽しいよ。本当に楽しいんだ。おそらく試合が終わってからまた詳しく話すことになるだろう。今はただ、北アイルランド戦に全神経を集中させているからね。でも、そう、これは世界で最高の役割だ」と彼は付け加えた。
セルティックに関する憶測について
グラスゴーへの復帰をほのめかす噂が高まっていることについてさらに追及されると、ベラミーは多少曖昧な態度を見せつつも、母国への愛を改めて強調した。「ここが最高だ。ここが最高なんだ」と彼は語った。「この仕事ほど素晴らしいものはない。だから、なぜそれを手放したいと思うだろうか？」
しかし、彼は長期的に残留するという明確な約束まではせず、移籍を望むクラブへの扉をわずかに開けたままにした。「そうは思わない。でも、そもそも今がその話をするタイミングなのか？ わからない。これ以上何と言えばいいかわからない。この仕事は力強い。本当に楽しんでいるんだ」とベラミーは締めくくった。
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パークヘッドの監督ポストを巡る争い
ベラミーは、セルティックの監督就任をめぐる賭け市場で最有力候補として浮上し、他の著名な候補者たちを凌駕している。オニールの暫定監督就任を経て、レノックスタウンのクラブ幹部が新シーズンの体制を固めようとしている中、彼は現在、ロビー・キーンやロベルト・マルティネスらと肩を並べる存在となっている。
しかしその一方で、彼はウェールズ代表を率いて、プレーオフ決勝進出を逃した北アイルランドとの親善試合に臨むことになる。