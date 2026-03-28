ワールドカップ予選プレーオフで敗退した北アイルランドとウェールズの試合が「無意味」だと批判される

肉体的な負担に加え、ワールドカップ予選敗退からわずか数日後に非公式戦に臨むという精神的な試練もある。イタリアでの敗戦により、北アイルランドの激闘の末の予選戦は幕を閉じたが、カーディフ・シティ・スタジアムでの一戦に向けて選手たちのモチベーションを高めることは、コーチ陣にとって困難な課題となっている。

ブラントはベルガモでの敗戦後、この状況の難しさについて次のように語った。「先日の試合に出場した選手たちは皆、肉体的にも精神的にも大きな消耗を強いられ、望んだ結果も得られなかった。誰もが気持ちを切り替えて再び立ち上がるのは難しいことだ」。オニール監督は、この試合を利用してメンバーを大幅に入れ替え、イタリア戦で多くの出場時間をこなした選手たちを休ませると見られている。