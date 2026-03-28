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ワールドカップ予選プレーオフで敗退した北アイルランドとウェールズの試合が「無意味」だと批判される
ブラント、カーディフ戦を「ばかげている」と評する
主要大会の争いから最近脱落した2チームによる親善試合を強行するという決定に対し、クリス・ブラントは強い怒りを露わにしている。ベルガモでのイタリア戦に2-0で敗れた北アイルランドと、ボスニア・ヘルツェゴビナとのPK戦の末に痛恨の敗北を喫したウェールズ。この2つのホームネイションズが対戦することになっているが、選手の健康を守るためにも中止すべきだったと考える人は多い。
BBC『スポーツサウンド』に出演した元ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオンのMFは、サッカー協会による日程編成について遠慮のない批判を展開した。ブラントは次のように述べた。「サポーターにとって、これは完全に意味のない試合だ。私が今まで聞いた中で最も馬鹿げた話の一つだ。全く無意味だ。イングランドでの今後の試合日程を見てみろ。選手たちは金曜と月曜にプレーし（その後クラブに戻る）、それで終わりだ。まったく馬鹿げている。 これまでの予選の試合日程を見れば、木曜・日曜や金曜・月曜、あるいは土曜・火曜といった組み合わせだった。それなのに、なぜ今シーズンのこの時期になって、木曜・火曜という日程になったのか？」
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選手の福祉とバーンアウトへの懸念
選手たちが所属クラブに戻れば過密な国内日程が待ち受けていることを考えると、この試合の開催時期は特に物議を醸している。とりわけイングランドではイースターの時期が迫っており、多くの選手が短期間に複数の試合をこなさなければならないため、批判派からはこの親善試合は不必要だと見なされている。 代表戦65試合に出場したブラントも、前週の試合による肉体的・精神的な負担を指摘し、ウェールズ戦は「まったく意味がない」と述べ、その唯一の真の利点は、若手選手にそのレベルでの経験を積む機会を与えることにあると付け加えた。
プレーオフでの敗退による精神的な疲労
肉体的な負担に加え、ワールドカップ予選敗退からわずか数日後に非公式戦に臨むという精神的な試練もある。イタリアでの敗戦により、北アイルランドの激闘の末の予選戦は幕を閉じたが、カーディフ・シティ・スタジアムでの一戦に向けて選手たちのモチベーションを高めることは、コーチ陣にとって困難な課題となっている。
ブラントはベルガモでの敗戦後、この状況の難しさについて次のように語った。「先日の試合に出場した選手たちは皆、肉体的にも精神的にも大きな消耗を強いられ、望んだ結果も得られなかった。誰もが気持ちを切り替えて再び立ち上がるのは難しいことだ」。オニール監督は、この試合を利用してメンバーを大幅に入れ替え、イタリア戦で多くの出場時間をこなした選手たちを休ませると見られている。
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次世代への希望の光
UEFAに対する痛烈な批判にもかかわらず、ブラントはこの試合が1つの実用的な目的を果たし得ることを認めた。それは、控えの選手たちに実戦出場機会を与えることだ。マイケル・オニール監督が将来を見据え、迫りくるネーションズリーグの戦いに備える中、キエラン・モリソン、ディオン・チャールズ、ジェイミー・マクドネルといった選手たちが先発メンバーに名を連ねる可能性もある。
代表チームの控え選手たちについて、ブラントは次のように述べた。「予選期間中、ヨーロッパ各地を転戦しながらも十分な出場機会を得られていない選手たちが大勢いる。だからこそ、予選を通じて他の選手たちを支えてくれた彼らに、恩返しをする絶好の機会となるのだ。」