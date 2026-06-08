ワールドカップ予選を前に、アメリカが反撃へ。マロリー・スワンソンは復帰するか？ 米国女子代表対ブラジル再戦の5つのポイント

ブラジル遠征が米国女子代表にとって楽ではないことは予想されていた。むしろそれが目的だった。

サンパウロの3万1000人の熱狂的な観客の前で、米国女子代表は試練に直面した。ソフィア・ウィルソンは2分に先制し、米国代表で得点を挙げた9人目の母親となった。しかしブラジルはすぐに反撃した。 11分と14分のゴールでホームチームは2-1と逆転し、そのまま逃げ切った。ブラジルは米国相手に2連勝、通算5勝目を挙げた。

それでも前半の圧力は期待を持たせ、産後復帰したウィルソンは鋭い動きを見せた。ロッドマンも先発し、攻撃陣の再構築は進んでいる。課題も露呈した。中盤の連係は散漫で、DFのデビッドソン、ソネット、フォックス、トンプソンも相手の猛攻に苦戦した。

「トリプル・エスプレッソ」の完全再結成は、まだ先だ。ウィルソンとロッドマンは先発したが、マロリー・スワンソンは出場せず、ヘイズ監督が産休明けの復帰を慎重に管理している。スワンソンは2024年パリオリンピック以来の代表招集で、ヘイズ監督は遠征前にスタッフとシカゴ・スターズが復帰計画を共有していると語っていた。

また、イエローカードを受けた直後に負傷し途中交代したロッドマンの状態も不透明だ。ヘイズ監督は詳細を明かさず、火曜日の第2戦での変更点についても曖昧な回答にとどめた。

「明日の変更については言及しないが、どれだけ準備しても、実際に試合に臨んでみなければ分からない」とヘイズ監督は語った。

ピッチコンディションも不安定で選手たちが滑る場面もあったが、ヘイズ監督はそれを言い訳にしなかった。

「私はコントロールできないことにフォーカスしたくない」とヘイズ。「多くの選手が滑っていたか？ はい、見ました。でも、私にはどうすることもできないので、そこにこだわらない」

その代わりに、ヘイズはこの試合を教訓と捉えた。

「ブラジル戦は“宝石のような試合”だと受け入れるべき」とヘイズ。「ブラジルはチャンスをうまく生かし、序盤は苦しめた。この経験のためにここにいる」。

次は反撃だ。両チームは火曜日、サンパウロのネオ・キミカ・アリーナで再戦する。ヘイズ監督はセンターバックや中盤、ゴールキーパーの入れ替えを検討するだろう。問題は、米国女子代表が2度目の対戦でブラジルのプレッシャーにどう対処するか、そしてスワンソンが戻り「トリプル・エスプレッソ」トリオが再結集できるかだ。

GOALが第2戦を左右する5つのポイントを提示する。