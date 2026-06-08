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ワールドカップ予選を前に、アメリカが反撃へ。マロリー・スワンソンは復帰するか？ 米国女子代表対ブラジル再戦の5つのポイント

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米国女子代表は6月、ブラジルと再戦する。エマ・ヘイズ監督率いるチームは、土曜の2-1の敗戦を挽回狙う。GOALがキックオフ前に注目のポイントを解説。

ブラジル遠征が米国女子代表にとって楽ではないことは予想されていた。むしろそれが目的だった。

サンパウロの3万1000人の熱狂的な観客の前で、米国女子代表は試練に直面した。ソフィア・ウィルソンは2分に先制し、米国代表で得点を挙げた9人目の母親となった。しかしブラジルはすぐに反撃した。 11分と14分のゴールでホームチームは2-1と逆転し、そのまま逃げ切った。ブラジルは米国相手に2連勝、通算5勝目を挙げた。

それでも前半の圧力は期待を持たせ、産後復帰したウィルソンは鋭い動きを見せた。ロッドマンも先発し、攻撃陣の再構築は進んでいる。課題も露呈した。中盤の連係は散漫で、DFのデビッドソン、ソネット、フォックス、トンプソンも相手の猛攻に苦戦した。

「トリプル・エスプレッソ」の完全再結成は、まだ先だ。ウィルソンとロッドマンは先発したが、マロリー・スワンソンは出場せず、ヘイズ監督が産休明けの復帰を慎重に管理している。スワンソンは2024年パリオリンピック以来の代表招集で、ヘイズ監督は遠征前にスタッフとシカゴ・スターズが復帰計画を共有していると語っていた。

また、イエローカードを受けた直後に負傷し途中交代したロッドマンの状態も不透明だ。ヘイズ監督は詳細を明かさず、火曜日の第2戦での変更点についても曖昧な回答にとどめた。

「明日の変更については言及しないが、どれだけ準備しても、実際に試合に臨んでみなければ分からない」とヘイズ監督は語った。

ピッチコンディションも不安定で選手たちが滑る場面もあったが、ヘイズ監督はそれを言い訳にしなかった。

「私はコントロールできないことにフォーカスしたくない」とヘイズ。「多くの選手が滑っていたか？ はい、見ました。でも、私にはどうすることもできないので、そこにこだわらない」

その代わりに、ヘイズはこの試合を教訓と捉えた。

「ブラジル戦は“宝石のような試合”だと受け入れるべき」とヘイズ。「ブラジルはチャンスをうまく生かし、序盤は苦しめた。この経験のためにここにいる」。

次は反撃だ。両チームは火曜日、サンパウロのネオ・キミカ・アリーナで再戦する。ヘイズ監督はセンターバックや中盤、ゴールキーパーの入れ替えを検討するだろう。問題は、米国女子代表が2度目の対戦でブラジルのプレッシャーにどう対処するか、そしてスワンソンが戻り「トリプル・エスプレッソ」トリオが再結集できるかだ。

GOALが第2戦を左右する5つのポイントを提示する。

  • United States v New Zealand - International FriendlyGetty Images Sport

    中盤の連携を完璧に

    ヘイズ監督は、ベイFCのクレア・ハットンとOLリヨンのリンジー・ヒープス、リリー・ヨハネスを中盤のトリオとして起用した。サム・コフィーが欠場しているため、妥当な布陣だ。

    3人は試合のペースとプレッシャーに対応し、ヘイズ監督が求める技術的な質を示した。途中出場選手が入ると試合はオープンになった。交代は中盤だけでなく前線やサイドにも及んだ。

    ミシェル・クーパーとエイブリー・パターソンの投入で米国代表は前線とサイドでフィジカル的に優位に立ち、ブラジル戦で効果を発揮した。2人は1対1で互角に戦い、ピッチを広げて中盤がボールを持つ時間とスペースを作り出した。

    後半終盤にはローズ・ラヴェルとジェイディン・ショーも入り、ペースを維持した。

    このバランスは再戦でも重要だ。ブラジル戦では、プレッシャーを突破するタイミングを見極め、不要な一対一に巻き込まれないことが鍵となる。

    ヘイズは「ボールを放さず常に戦っていては、ブラジルの思うつぼだ」と語った。「父なら『口を拭いて前を向け』と言うだろう」

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  • Claudia Dickey USWNTGetty Images

    誰にでも訪れるゴール前の瞬間

    ヘイズの正GKは依然不明だが、ブラジル合宿で手がかりが示された。

    当初はクラウディア・ディッキー、マンディ・マクグリン、ファロン・タリス＝ジョイスの3名が招集されたが、タリス＝ジョイスが負傷で離脱。代わりにジェーン・キャンベルが合流した。このグループは最近の米国女子代表合宿で最も安定していたものの、正ゴールキーパーは依然として決まっていない。

    初戦ではマクグリンが先発し、キャンベルがベンチ入り、ディッキーはメンバー外だった。第2戦では、ディッキーが起用される可能性が高い。

    記録上は開始14分で2失点だが、いずれもマクグリンの責任とは言えない。ブラジルの早いプレスにUSWNTは直ちに追い込まれ、彼女は広範囲に動きながら混乱に対応した。枠内6本中4本をセーブしている。

    「これこそが私たちが練習したいことなのです」と試合後にマクグリンは語った。「騒がしく混沌とした環境こそ、私たちは経験したいのです。来年の今頃には、その中に居心地の良さを見出すでしょうから」

    攻守の切り替えが激しい展開の中でも、彼女は足元のボールコントロールで安定感を示し、初めて組むDF陣をまとめ上げた。守備全体は完璧ではなかったが、プレッシャーと観客の熱気、不慣れなメンバーという条件下で混乱を最小限に抑えた。

    問題は、再戦でヘイズ監督がディッキーやキャンベルにチャンスを与えるか、それともマクグリンを起用し続けるかだ。

  • Sophia Wilson, USWNTGetty

    もっと客観的であるべきだ

    米国女子代表はブラジル戦で流れを掴むチャンスがあった。しかしそれを決定機に結びつけられなかった。

    開始2分でウィルソンが先制したが、ブラジルが直後に2得点。アメリカはペースを取り戻せず、後半にチャンスを作ってもラストパスやフィニッシュの精度が欠け、同点にはできなかった。

    USWNT主将のリンジー・ヒープスは「試合全体を見れば、後半は良い入りをしてチャンスも作った。だが得点が足りなかった」と振り返った。「前半、特に最初の15分は流れに乗るのに時間がかかった」

    ヘイズ監督も同様の見解を示した。USWNTは好スタートを切ったものの、試合がオープンになるとブラジルの方が決定力があった。

    ヘイズ監督も「開始早々に得点を奪ったが、流れに乗れずブラジルのカウンターに苦戦した。良い学びになった」と語った。

    だからこそ火曜日の再戦が重要だ。米国はチャンスを作るだけでなく、より効率的に生かす必要がある。ボールを大切に扱い、1対1で勝ち、同点ゴールを奪えなかった細かい局面を克服しなければならない。

    「チームにはまだ多くの若手選手がおり、こうした経験は初めてのことだ」とヘイズ監督は語った。「だからこそ、この経験を通じて我々はさらに成長できるだろう」

  • Trinity Rodman, USWNTGetty

    ブラジルのプレッシャーと混乱を打ち破る

    ブラジルのプレッシャーは十分厳しい。それに会場の雰囲気も加わり、土曜の試合はヘイズ監督がチームに経験させたかった“居心地の悪い環境”となった。

    火曜日も同様だ。ブラジルのプレスと観客の熱狂が再び襲う。米国女子代表は第1戦よりもうまく混乱を乗り切らねばならない。だが利点もある。すでに一度経験しているため、プレッシャーやペース、そしてブラジルがミスをどう突いてくるかも分かっている。

    試合後、ヒープス監督も「ブラジルのスタイルと会場の雰囲気の組み合わせが最大の調整課題」と指摘した。

    ヒープス監督は「ブラジルはまさにカオスだ。フィジカルなプレーや試合の速さだけでなく、あの雰囲気は信じられない体験だった」と語った。

    彼女はさらにこう付け加えた。「これがこれから経験することになるんだ。あのような敵対的なファン、口笛、そして何も聞こえない状況に置かれること」

    ヘイズ監督も「多くの選手にとって初めての経験だった」と認めた。

    「多くの選手にとって、これほど激しい観客の熱気を感じるのは初めてだろう」とヘイズ監督。「ブラジルは序盤のチャンスを生かし、我々を苦しめた。チームにとって大きな学びであり、雰囲気も一因だった」

    火曜日の再戦は、まさに試金石だ。米国女子代表は「居心地の良さ」を求めず、不快な状況に対処できることを示さなければならない。

  • United States v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    ソフィア・ウィルソンの復帰が鍵となる

    ウィルソンは試合開始早々に存在感を示した。

    土曜の試合開始からわずか96秒、ロッドマンがブラジル陣内でボールを奪取。ウィルソンはこぼれ球を拾い中央へ切り込み、2024年10月以来となる代表初ゴールを流し込んだ。

    この一撃は、彼女が今もチームに何をもたらすかを示した。ブラジルは終始激しいフィジカルでスペースを消したが、最前線で粘り強くボールを追い、相手のミスを確実に仕留めた。

    「このチームで得点を挙げ、貢献できたことはいつでも嬉しい」とウィルソンは試合後に語った。「ゴール後、試合をコントロールしてリードを守るために、もっと良いプレーが必要だった。それでも、私たちにとって良い試練になった」

    ヒープス監督は、ブラジルがウィルソンに厳しいマークを付けていたことを踏まえると、彼女の得点に大きな喜びを示した。

    ヒープス監督は「それが彼女の真骨頂」と絶賛した。

    これは火曜日の試合に生かせる教訓だ。試合がどんなに荒れても、ウィルソンにはチャンスが一度あれば十分なのだ。

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